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Сегодня, 16:13

«Дорогая Наташа». Губерниев исполнил песнь в честь Непряевой в прямом эфире

Комментатор Губерниев спел лыжнице Непряевой посню после ее награждения серебряной медалью на Олимпиаде
Иван Шитик
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Instagram

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оригинально поздравил российскую лыжницу Наталью Непряева с серебряной медалью, которую спортсменка завоевала в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

6 февраля прошла церемония награждения, на которой Непряева получила свою медаль. После этого она дала короткое интервью для телевидения.

Губерниев начал включение с исполнения отрывка песни ВИА «Ариэль» — «Наташа».

Каждый вечер жду с волненьем, придет ли она
Ожидаю воскресенья как дивного сна.
Ах, моя Наташа, дорогая Наташа,
Родная Наташа.

В конце интервью комментатор пожелал спортсменки также выиграть золотую медаль на Играх в Пекине.

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Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Дмитрий Губерниев
Наталья Непряева
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