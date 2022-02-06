«Дорогая Наташа». Губерниев исполнил песнь в честь Непряевой в прямом эфире
Комментатор Губерниев спел лыжнице Непряевой посню после ее награждения серебряной медалью на Олимпиаде
Известный комментатор Дмитрий Губерниев оригинально поздравил российскую лыжницу Наталью Непряева с серебряной медалью, которую спортсменка завоевала в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.
6 февраля прошла церемония награждения, на которой Непряева получила свою медаль. После этого она дала короткое интервью для телевидения.
Губерниев начал включение с исполнения отрывка песни ВИА «Ариэль» — «Наташа».
Каждый вечер жду с волненьем, придет ли она
Ожидаю воскресенья как дивного сна.
Ах, моя Наташа, дорогая Наташа,
Родная Наташа.
В конце интервью комментатор пожелал спортсменки также выиграть золотую медаль на Играх в Пекине.
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