Эксперт NRK: «Большунов олимпийский король. Снимаю перед ним шляпу»

Норвежское издание NRK после мужского масс-старта на 28,4 км на Олимпийских играх-2022 в Пекине выпустило материал с заголовком о победе российского лыжника Александра Большунова.

В материале различные эксперты высказались о золотой медали российского спортсмена.

«Остается только поздравить Большунов. Он великий олимпийский король. Я снимаю шляпу перед ним», — сказал эксперт NRK Торгейр Бьорн.

Россиянин стал трехкратным олимпийским чемпионом, второе место занял россиянин Иван Якимушкин, который проиграл Большунову 5,5 секунды, третьим стал норвежец Симен Крюгер (отставание +7,0 секунды).

Сегодня, 19 февраля FIS приняла решение сократить мужскую гонку с 50 до 28,4 километра из-за неблагоприятных погодных условий в Китае. Гонка началась в 10.00 по московскому времени — на час позже, чем планировалось изначально.