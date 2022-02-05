Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина

Сегодня, 15:39

Словенка Богатай выиграла золото Олимпиады в Пекине в прыжках с трамплина, россиянка Аввакумова стала 7-й

Словенка Богатай выиграла золото Олимпиады в Пекине в прыжках с трамплина
Иван Шитик
Корреспондент

Представительница Словении Урша Богатай стала победительницей в женских прыжках на лыжах с трамплина. Второе место заняла немка Катарина Альтхаус, которая уступила победительница всего два балла. Замкнула тройку еще одна представительнца Словении — Ника Крижнар.

Представительница России Ирина Аввакумова закончила выступления на седьмом месте.

Россиянка Ирма Махиня расположилась на 10-й строчке, Александра Кустова — на 17-й, София Тихонова — на 26-й.

Прыжки с трамплина

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

К-98. Личные соревнования

Финал

1. Урша Богатай (Словения) — 239.0

2. Катарина Альтхаус (Германия) — 236.8

3. Ника Крижнар (Словения) — 232.0

4. Сара Таканаси (Япония) — 224.1

5. Эма Клинец (Словения) — 215.4

6. Силье Опсет (Норвегия) — 200.5

7. Ирина Аввакумова (Россия) — 196.3

8. Лиза Эдер (Австрия) — 193.4

9. Спела Рогель (Словения) — 184.2

10. Ирма Махиня (Россия) — 180.9...

17. Александра Кустова (Россия) — 171.4

26. Софья Тихонова (Россия) — 146.8

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Ирина Аввакумова
1
Читайте также
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянка Аваакумова показала 9-й результат в первой попытке в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде

Олимпиада-2022, прыжки с трамплина: расписание соревнований
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости