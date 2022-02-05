Словенка Богатай выиграла золото Олимпиады в Пекине в прыжках с трамплина, россиянка Аввакумова стала 7-й
Представительница Словении Урша Богатай стала победительницей в женских прыжках на лыжах с трамплина. Второе место заняла немка Катарина Альтхаус, которая уступила победительница всего два балла. Замкнула тройку еще одна представительнца Словении — Ника Крижнар.
Представительница России Ирина Аввакумова закончила выступления на седьмом месте.
Россиянка Ирма Махиня расположилась на 10-й строчке, Александра Кустова — на 17-й, София Тихонова — на 26-й.
Прыжки с трамплина
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
К-98. Личные соревнования
Финал
1. Урша Богатай (Словения) — 239.0
2. Катарина Альтхаус (Германия) — 236.8
3. Ника Крижнар (Словения) — 232.0
4. Сара Таканаси (Япония) — 224.1
5. Эма Клинец (Словения) — 215.4
6. Силье Опсет (Норвегия) — 200.5
7. Ирина Аввакумова (Россия) — 196.3
8. Лиза Эдер (Австрия) — 193.4
9. Спела Рогель (Словения) — 184.2
10. Ирма Махиня (Россия) — 180.9...
17. Александра Кустова (Россия) — 171.4
26. Софья Тихонова (Россия) — 146.8