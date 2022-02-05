Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина

Сегодня, 15:10

Россиянка Аваакумова показала 9-й результат в первой попытке в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде

Иван Шитик
Корреспондент

На Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в женских прыжках на лыжах с трамплина.

После первой попытки россиянки россиянка Ирина Аввакумова занимает 9-е место.

По итогам первой попытки 30 сильнейших спортсменов проходят в финальный раунд.

Прыжки с трамплина

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

К-98. Личные соревнования

1-я попытка

1. Катарина Альтхаус (Германия) — 121.1

2. Урса Богатай (Словения) — 118.0

3. Ника Крижнар (Словения) — 113.9

4. Эма Клинец (Словения) — 112.1

5. Сара Таканаси (Япония) — 108.7

6. Теа Минян Бьерсет (Норвегия) — 104.1

7. Жозефин Панье (Франция) — 102.1

8. Спела Рогель (Словения) — 101.7

9. Ирина Аввакумова (Россия) — 99.6

10. Юки Ито (Япония) — 95.5

11. Каори Ивабути (Япония) — 94.8

12. Силье Опсет (Норвегия) — 94.7

13. Юка Сето (Япония) — 94.6

14. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) — 94.1

15. Лиза Эдер (Австрия) — 92.3

16. Анна Одина Стрем (Норвегия) — 91.5

17. Ирма Махиня (Россия) — 85.4

18. Ева Пинкелинг (Австрия) — 83.9

19. Даниэла Хараламбье (Румыния) — 83.0

20. Александра Кустова (Россия) — 81.4

21. Паулин Хесслер (Германия) — 80.9

21. Фрида Вестман (Швеция) — 80.9

23. Юлиана Зайфарт (Германия) — 78.7

24. Каролина Индрачкова (Чехия) — 77.4

25. Юлия Кюккянен (Финляндия) — 72.6

26. Эбигейл Стрейт (Канада) — 71.7

27. Софья Тихонова (Россия) — 70.3

28. Селина Фрайтаг (Германия) — 69.8

29. Анезка Индрачкова (Чехия) — 62.8

30. Джессика Мальзинер (Италия) — 62.0

31. Бин Дун (Китай) — 57.3

32. Йенни Раутионахо (Финляндия) — 48.5

33. Клара Ульрихова (Чехия) — 48.2

34. Жюли Клэр (Франция) — 43.3

35. Кинга Райда (Польша) — 40.9

36. Николь Кондрела (Польша) — 37.8

37. Анна Хоффманн (США) — 36.2

38. Цинъюэ Пэн (Китай) — 31.3

Олимпиада
Ирина Аввакумова
0
Читайте также
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Российский саночник Репилов занимает восьмое место после первой попытки на Олимпиаде
Российский фристайлист Андреев стал восьмым в первой попытке на Олимпиаде
Сборная России по шорт-треку назвала состав на смешанную эстафету
Олимпиада-2022 в Пекине: где смотреть мужской скиатлон 6 февраля онлайн в прямом эфире
Шорт-трекисты Елистратов и Айрапетян не прошли квалификацию на дистанции 1000 метров
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Климов: «Сегодня неплохо выступаю, трамплин — идеальный, просто супер»

Олимпиада-2022, прыжки с трамплина: расписание соревнований
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости