Россиянка Аваакумова показала 9-й результат в первой попытке в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде
На Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в женских прыжках на лыжах с трамплина.
После первой попытки россиянки россиянка Ирина Аввакумова занимает 9-е место.
По итогам первой попытки 30 сильнейших спортсменов проходят в финальный раунд.
Прыжки с трамплина
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
К-98. Личные соревнования
1-я попытка
1. Катарина Альтхаус (Германия) — 121.1
2. Урса Богатай (Словения) — 118.0
3. Ника Крижнар (Словения) — 113.9
4. Эма Клинец (Словения) — 112.1
5. Сара Таканаси (Япония) — 108.7
6. Теа Минян Бьерсет (Норвегия) — 104.1
7. Жозефин Панье (Франция) — 102.1
8. Спела Рогель (Словения) — 101.7
9. Ирина Аввакумова (Россия) — 99.6
10. Юки Ито (Япония) — 95.5
11. Каори Ивабути (Япония) — 94.8
12. Силье Опсет (Норвегия) — 94.7
13. Юка Сето (Япония) — 94.6
14. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) — 94.1
15. Лиза Эдер (Австрия) — 92.3
16. Анна Одина Стрем (Норвегия) — 91.5
17. Ирма Махиня (Россия) — 85.4
18. Ева Пинкелинг (Австрия) — 83.9
19. Даниэла Хараламбье (Румыния) — 83.0
20. Александра Кустова (Россия) — 81.4
21. Паулин Хесслер (Германия) — 80.9
21. Фрида Вестман (Швеция) — 80.9
23. Юлиана Зайфарт (Германия) — 78.7
24. Каролина Индрачкова (Чехия) — 77.4
25. Юлия Кюккянен (Финляндия) — 72.6
26. Эбигейл Стрейт (Канада) — 71.7
27. Софья Тихонова (Россия) — 70.3
28. Селина Фрайтаг (Германия) — 69.8
29. Анезка Индрачкова (Чехия) — 62.8
30. Джессика Мальзинер (Италия) — 62.0
31. Бин Дун (Китай) — 57.3
32. Йенни Раутионахо (Финляндия) — 48.5
33. Клара Ульрихова (Чехия) — 48.2
34. Жюли Клэр (Франция) — 43.3
35. Кинга Райда (Польша) — 40.9
36. Николь Кондрела (Польша) — 37.8
37. Анна Хоффманн (США) — 36.2
38. Цинъюэ Пэн (Китай) — 31.3