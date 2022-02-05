Россиянка Аваакумова показала 9-й результат в первой попытке в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде

На Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в женских прыжках на лыжах с трамплина. После первой попытки россиянки россиянка Ирина Аввакумова занимает 9-е место. По итогам первой попытки 30 сильнейших спортсменов проходят в финальный раунд. Прыжки с трамплина Пекин (Китай) Олимпийские игры-2022 Женщины К-98. Личные соревнования 1-я попытка 1. Катарина Альтхаус (Германия) — 121.1 2. Урса Богатай (Словения) — 118.0 3. Ника Крижнар (Словения) — 113.9 4. Эма Клинец (Словения) — 112.1 5. Сара Таканаси (Япония) — 108.7 6. Теа Минян Бьерсет (Норвегия) — 104.1 7. Жозефин Панье (Франция) — 102.1 8. Спела Рогель (Словения) — 101.7 9. Ирина Аввакумова (Россия) — 99.6 10. Юки Ито (Япония) — 95.5 11. Каори Ивабути (Япония) — 94.8 12. Силье Опсет (Норвегия) — 94.7 13. Юка Сето (Япония) — 94.6 14. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) — 94.1 15. Лиза Эдер (Австрия) — 92.3 16. Анна Одина Стрем (Норвегия) — 91.5 17. Ирма Махиня (Россия) — 85.4 18. Ева Пинкелинг (Австрия) — 83.9 19. Даниэла Хараламбье (Румыния) — 83.0 20. Александра Кустова (Россия) — 81.4 21. Паулин Хесслер (Германия) — 80.9 21. Фрида Вестман (Швеция) — 80.9 23. Юлиана Зайфарт (Германия) — 78.7 24. Каролина Индрачкова (Чехия) — 77.4 25. Юлия Кюккянен (Финляндия) — 72.6 26. Эбигейл Стрейт (Канада) — 71.7 27. Софья Тихонова (Россия) — 70.3 28. Селина Фрайтаг (Германия) — 69.8 29. Анезка Индрачкова (Чехия) — 62.8 30. Джессика Мальзинер (Италия) — 62.0 31. Бин Дун (Китай) — 57.3 32. Йенни Раутионахо (Финляндия) — 48.5 33. Клара Ульрихова (Чехия) — 48.2 34. Жюли Клэр (Франция) — 43.3 35. Кинга Райда (Польша) — 40.9 36. Николь Кондрела (Польша) — 37.8 37. Анна Хоффманн (США) — 36.2 38. Цинъюэ Пэн (Китай) — 31.3