Репортаж из Пекина за неделю до начала Олимпиады.

Три года назад после первого дня в Китае на чемпионате мира по баскетболу мой материал назывался «Пока это не чемпионат мира. Это — колхоз». Настолько был велик даже не культурный шок, а полная дезорганизация в, казалось бы, дисциплинированной стране и внушительном 12-миллионном Ухане.

Как много изменилось за эти три года! Ухань теперь навсегда вписан в учебники истории XXI века, Китай стал роддомом для самого страшного вируса за последний век, спортивные мероприятия проводятся в режиме тюрьмы. История убыстряется невероятно. Даже Олимпиады у нас уже раз в полгода.

Еще один красивейший символизм: уезжая в Пекин, проходить мимо ледового дворца «Москвич», где прямо в этот момент четверные сальховы прыгала 12-летняя Маша Гордеева. Возможно, через четыре года улетать в Милан будет уже она, пока в Текстильщиках будут прыгать пятерные нынешние восьмилетки.

Биатлонистки наконец улетели, но не без приключений

Главной интригой полета было — вообще долетим ли мы и в каком составе останемся в Пекине. Соседство предвещало нечто интересное: на нашем рейсе должны были предпринять вторую попытку проникнуть в Пекин биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова и их тренер Михаил Шашилов. За два дня до этого у них загорелся красным один из китайских QR-кодов — новая разновидность Великой Китайской стены.

Олимпийский рейс Москва — Пекин pic.twitter.com/8Vbca4QhhC — Lublineс93 (@Lublinec931) January 29, 2022

В этот раз биатлонистки и Шашилов, а также несколько их коллег по сборной ОКР и Елена Исинбаева, казалось, уже преодолели все препятствия, прошли через кордоны, показали все возможные QR-коды. Самолет запустил двигатели и... заглушил. Час он стоял на месте, еще час на месте рулил. Гнетущие (или саркастичные?) мысли Казакевич и Васнецовой о прОклятом Пекине шли на третий час, а любимый «Аэрофлот» уже отрапортовал на своем сайте, что рейс отправлен. Понятно, что рулежка считается частью маршрута, но с таким же успехом можно было рулить вокруг Шереметьева до церемонии закрытия Олимпиады. Объяснили все это «техническими причинами» — были предположения, мол, что-то не так с электроникой.

Все пекинские гостиницы — за заборами

А дальше был Пекин. Идеальная организация в аэропорту, где не пришлось ждать почти ничего — с Токио не сравнить. Люди в белых скафандрах даже со смехом фотографируются с приехавшими россиянами. Никакого ощущения концлагеря, ковидной пустыни и тому подобного.

Сборная ОКР без проблем прошла контроль в Пекинском аэропорту. Главное, чтобы тесты были отрицательные! pic.twitter.com/h5H0GfaHrv — Lublineс93 (@Lublinec931) January 29, 2022

И полная противоположность в городе, где все сертифицированные отели за высоким зеленым забором и охраняются патрулями. Очень трудно встретить на улице человека без маски. Приспущенные — редко, но мелькают, чистые лица без реквизита — почти исключено. По-английски, конечно, никто не говорит, так что русское красное словцо даже эффективнее.

Российских олимпийцев отгоняют от своего же багажа. pic.twitter.com/2qjd58T5YY — Lublineс93 (@Lublinec931) January 29, 2022

Попасть на тренировки не дают солдаты

Коллеги уже рассказывали о попытках прорваться на тренировки. Шаттл довозит вас до конкретной арены, а если вам нужно в соседнюю — надо как минимум быть очень смелым или обладать мантией-невидимкой. Помимо заборов, вам преградит путь строй солдат НОАК. Представьте, как перед вами оживает терракотовая армия, — получится нечто похожее.

Так и тут — выйти из отеля просто так не разрешат. Но, по крайней мере, это какой-никакой «пузырь». Хотя сегодня было объявлено о еще 36 случаях ковида на Олимпиаде (из них 19 — спортсмены и официальные лица). Дальше будет больше.

Любая китайская гостиница из сертифицированных олимпийских сейчас за забором. pic.twitter.com/RBh7RnZRrs — Lublineс93 (@Lublinec931) January 29, 2022

Это не мешает китайскому телевидению бодро рапортовать о прекрасной организации Олимпиады и о том, как Китай снова докажет свой высокий статус сверхдержавы. От включения телевизора до первого появления в нем Си Цзиньпина прошло девять минут. Канадский фигурист с местными корнями Патрик Чан полчаса рассказывал, как он ждет начала соревнований, местная телекорпорация CCTV даже пригласила в эфир экс-главу ВАДА и большого любителя России Дика Паунда. Правда, есть загвоздка: когда у китайских экспертов спрашивают, кто же завоюет медали, они предпочитают возвращаться к теме сверхдержавы, а не перечислять фамилии. Рассказали ли китайцам, что их надежды, о которых снимают красивые сюжеты, претендуют на 40-е места, — неизвестно. А может, как японцы в Токио с дзюдо, Китай тоже найдет золотую жилу, которая вознесет его на верх медального зачета. Ей может стать шорт-трек.