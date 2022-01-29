Вечный титул, орден, машина и 15 миллионов призовых. Что получат будущие российские герои Пекина

Для спортсменов Олимпиада — это не только мечта и шанс войти в историю, но и возможность обеспечить себе безбедную жизнь.

На нынешнюю зимнюю Олимпиаду путь для спортсменов крайне тернист. Через тренировки в домашних условиях во время локдауна, внезапные отмены соревнований и бесконечные ПЦР-тесты, каждый из которых может полностью разрушить то, ради чего они без устали работали четыре года. И все же 212 наших представителей едут в Пекин, где как минимум приобщатся к самому престижному соревнованию планеты Земля. А самые удачливые войдут в историю, став призерами Игр. Впрочем, будем откровенны: атлетов гонят в столицу Китая через все омикроны и нейтральные флаги не только спортивные амбиции. Медаль Олимпиады у нас в стране гарантирует не только пожизненные почет и уважение, но и решение очень многих материальных проблем.

На что же могут рассчитывать призеры Олимпиады-2022 из сборной ОКР, помимо суточных в 1 800 рублей в день и зарплаты в федеральных и региональных центрах спортивной подготовки, которая начисляется всем членам сборных ежемесячно, независимо от спортивных результатов?

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Деньги

С 2012 года государственные премии для наших олимпийских чемпионов и призеров неизменны — освобожденные от налогов 4 миллиона рублей за первое место, 2,5 миллиона — за второе, 1,7 миллиона — за третье. В свое время эти цифры получились путем пересчета в рубли призовых, которые до 2010 года назначались в валюте. Правда, из-за падения курса рубля доходы призеров Игр за последние десять лет сократились более чем вдвое: 4 миллиона рублей сейчас — это всего 46 тысяч евро (в 2010-м золото оценивалось в 100 тысяч евро). Хотя здесь масса нюансов, связанных с уровнем цен и зарплат в стране. Например, в 1994-м, когда за олимпийский титул платили 15 тысяч долларов, это были огромные деньги, в том числе для бюджета страны (с учетом общей суммы выплат).

Впрочем, для всех олимпийцев-зимников, кроме мужчин-хоккеистов, и сейчас 46 тысяч евро — серьезные деньги. Например, самый успешный лыжник мира в прошлом сезоне Александр Большунов за четыре месяца выступлений нон-стоп получил около 250 тысяч евро (и это до вычета налогов). А фигуристка Анна Щербакова после победы на чемпионате мира 2021 заработала 57 тысяч евро (тоже до выплаты налогов). Вроде бы сравнение не в пользу олимпийских гонораров, но надо понимать, что государственные бонусы обычно бывают дополнены выплатами из региональных бюджетов. Самые богатые регионы повторяют сумму федеральной премии, а иногда даже ее превышают. Например, в Санкт-Петербурге олимпийским чемпионам выплачивают по пять миллионов рублей.

Также бывают выплаты по линии национальных федераций и спортивных обществ (очень многие спортсмены в нашей заявке представляют ЦСКА, Росгвардию, «Динамо» и другие структуры). Однако суммы таких премий обычно не объявляются заранее. Спонсорские контракты в зимних видах, как правило, заключаются на сезон, от олимпийских результатов не зависят и в основном сводятся к поставкам экипировки. Статус олимпийских чемпионов обычно увеличивает количество предложений для спортсменов к участию в оплачиваемых рекламных акциях, но в нашей стране эта сфера развита слабо. Хотя для фигуристов любая медаль ОИ — это повод просить надбавку к гонорару за выступление в ледовых шоу.

Вручение автомобилей призерам Олимпиады в Токио. Кристина Кормилицына, Фото Известия

Машины

Начиная с 2006 года всем нашим призерам Олимпиад дарят престижные иномарки за счет негосударственного Фонда поддержки олимпийцев России. Этот фонд создали и финансируют самые успешные российские предприниматели. При этом сами спортсмены все равно почему-то называют подаренные машины президентскими. В последнее время традиция подвергалась критике, в том числе из-за скандалов во время перепродажи автомобилей и из-за того, что такой подарок подходит далеко не всем (например, четыре года назад машину получила 15-летняя на тот момент фигуристка Алина Загитова). Тем не менее традиция была продолжена и прошлым летом после Игр в Токио.

Чемпионы Олимпиады-2020 получили машины немецкого автопроизводителя BMW. За золото — модели X5 стоимостью около шести миллионов рублей, за серебро — Х3, за бронзу —тоже Х3, но чуть ниже уровнем. Стоимость автомобилей для призеров в автосалонах — 3-4 миллиона рублей. При этом такой презент для спортсменов не всегда радость, а порой и головная боль. Ведь это не магнитик на холодильнике. Содержание элитной иномарки требует немалых денег, и это по карману только самым высокооплачиваемым спортсменам. При этом попытка избавиться от подарка на колесах порой ставит атлетов в неловкое положение перед болельщиками. Многие считают, что «президентское» авто — это не просто средство передвижения и личная собственность, но некий символ вроде медали. Поэтому его продажу можно трактовать как проявление неуважения к дарителям и даже к президенту РФ.

Тем не менее если призеру Олимпиады удается продать подаренную иномарку, то он может существенно увеличить свой бонус за Игры. С учетом федеральных и региональных премий в сумме чемпион может получить до 15 миллионов рублей. И это если у него была только одна медаль. Если наград несколько, то федеральные и региональные бонусы суммируются, а многократный призер может, например, получить машину того же класса, что и чемпион. Хотя для хоккеиста, который за сезон получает 700 тысяч евро, даже суммарный олимпийский бонус в 170 тысяч евро навряд ли серьезный стимул. Но в хоккейной команде могут быть другие способы стимулирования.

Награждение призеров Олимпиады в Токио. Кристина Кормилицына, Фото Известия

Ордена

По итогам Олимпиады призеры Игры также награждаются государственными орденами и медалями. Обычно это ордена Александра Невского, Почета и Дружбы, а также медали «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени. Данные награды не предполагают денежных выплат. В будущем они могут стать основанием для льгот при оплате коммунальных услуг, проезде в транспорте, начислении пенсии и прочем. Но пока это не более чем моральное поощрение отличившихся атлетов. Оно необходимо для того, чтобы показать: страна находится со своими спортсменами не только в коммерческих отношениях. Медали исключительно в обмен на деньги — это нехорошо, учитывая патриотическую составляющую выступления на Олимпиадах.

Также все олимпийские призеры получают от Минспорта звание заслуженного мастера спорта. В перспективе это дает право на надбавку к окладу в госучреждениях, льготы по некоторым налогам и плюсы при выходе на пенсию. Кроме того, олимпийские чемпионы получают пожизненную президентскую стипендию (сейчас она составляет 52 тысячи рублей, иногда эта сумма повышается на уровне региона). Это сделано для того, чтобы предотвратить ситуации, при которой герои спорта на старости лет влачат жалкое существование и продают свои награды ради того, чтобы свести концы с концами. Впрочем, всего предусмотреть, конечно же, невозможно — и среди чемпионов встречаются самые разные люди.

Золотые медали Олимпийских игр в Токио. Кристина Кормилицына, Фото Известия

Титул

Звание олимпийского чемпиона — единственный титул, к которому не полагается приставка «бывший». Можно стать экс-чемпионом мира или страны, но не бывшим олимпиоником. Успех на Играх — на всю жизнь, причем это самое престижное, что может быть в мировом спорте. Конечно, есть определенные нюансы в коммерчески успешных дисциплинах. Например, в хоккее отсутствие игроков НХЛ иногда дает повод говорить, что олимпийские чемпионы — необязательно самые сильные в мире. Похожая ситуация — в футболе, отчасти — в большом теннисе, в баскетболе, в гольфе и некоторых других дисциплинах. Но это все частности, в целом не влияющие на престиж олимпийского титула.

Интересно, что порой главную вершину взрослого спорта штурмуют спортсмены, которые являются несовершеннолетними и ограничены во многих гражданских правах. Например, главной претендентке на золото среди фигуристок-одиночниц Камиле Валиевой 16 лет исполнится только летом будущего года. В нашей заявке также есть 15-летняя фристайлистка Александра Глазкова, которая на три месяца старше Валиевой. По российским законам трудовые отношения с этими девушками можно устанавливать с большими юридическими ограничениями. Тем не менее в Пекине они будут выполнять саму сложную работу в мировом спорте, и в случае успеха претендуют за самые серьезные моральные и материальные бонусы, которые недоступны подавляющему большинству взрослых.