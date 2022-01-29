В Токио выступал трансгендер, в Пекине таких нет. Это последняя подобная Олимпиада?

На Играх в Пекине не будет спортсменов, сменивших пол, но позиция МОК по этому вопросу вызывает недоумение.

Одним из потрясений прошлой летней Олимпиады в Токио стало выступление новозеландской тяжелоатлетки Лорел Хаббард — первого трансгендера в олимпийской истории. 43-летняя спортсменка, которая еще недавно была мужчиной, не сумела взять начальный вес, но все равно объявлена человеком года на своей родине. Главный же итог этого перформанса, а также скандала с повышенным уровнем тестостерона у ряда легкоатлеток — МОК решил самоустраниться от данной проблемы, предложив международным федерациями самим разбираться с нашествием трансгендеров и интерсексов на женский спорт.

На зимних Играх в Пекине спортсменов, осуществивших «переход между полами», слава Богу, не будет. Но, возможно, это последняя такая Олимпиада. Ведь в заявках на ОИ-2022 присутствуют более 30 открытых геев и квиров (не причисляющих себя ни к одному из двух полов) — людей, которые публично бравируют своей нетрадиционной ориентацией. И их число по сравнению с Играми четырехлетней давности возросло в два с половиной раза.

Унизительно и нежелательно

На прошлой неделе 38 ученых, входящих в Международную федерацию спортивной медицины и Европейскую ассоциацию спортивной медицины, опубликовали открытое письмо, в котором раскритиковали новую стратегию МОК по поводу выступлений трансгендеров в женском спорте. Медики считают, что, отменив контроль уровня тестостерона, Международный олимпийский комитет руководствовался исключительно стремлением к инклюзивности, проигнорировав медицинские и научные данные о различиях между полами.

Представители международных федераций легкой атлетики, триатлона и велоспорта считают, что новая стратегия МОК открывает двери для нечестной конкуренции в женском спорте и ущемления прав цисгендерных женщин. Ученые призывают Олимпийский комитет установить стандарты относительно уровня тестостерона для участниц женских соревнований, которые в данный момент отданы на откуп международным федерациям. При этом максимальные показатели в разных видах спорта могут отличаться, а использование гормональных препаратов — минимизировано.

В ноябре прошлого года Международный олимпийский комитет официально аннулировал требование, согласно которому для выступления в женских дисциплинах на Играх необходимо иметь уровень тестостерона ниже 10 наномолей на литр в течение последних 12 месяцев. Эти правила были установлены еще в 2004 году и казались вполне справедливыми — ведь мужской половой гормон у обычных женщин редко превышает показатель в 3 единицы. Однако после Игр-2020 нанятые МОК специалисты пришли к выводу, что нет доказательств прямого влияния тестостерона на результаты, а терапия по снижению уровня тестостерона без медицинских показаний вредит здоровью спортсменок. Визуальные осмотры и проверки хромосомного набора при секс-контроле также названы унизительными и нежелательными.

Кошмар с бородатыми фигуристками

По мнению МОК, каждая международная федерация вправе самостоятельно определять критерии допуска к женским соревнованиям. Однако без единых правил делать это крайне затруднительно. Так, в США, где проблема трансгендеров в женском спорте встала уже в полный рост, пока только пять штатов сформулировали критерии допуска для бывших мужчин в виде законов. Остальные 45 штатов руководствуются указом президента Байдена, который запретил дискриминацию трансгендеров в студенческих стартах, даже если они еще не завершили свой «переход». Из федераций по зимним видам спорта только Международный союз конькобежцев (ISU) обнародовал некие правила на этот счет, но и они вызывают огромные вопросы.

ISU предложил разделить всех спортсменов не по биологическому полу, а по уровню тестостерона — того самого, который якобы не влияет на результаты. К женщинам предлагается относить тех людей, у которых уровень тестостерона в крови составляет менее 5 нмоль/л в течение 12 месяцев. То есть чисто теоретически цисгендерный мужчина может не делать операции по перемене пола, а просто пройти курс гормональной терапии и спокойно заявиться на женский старт. И тогда кошмар о бородатых фигуристках станет явью (если, конечно, у мужчины с женским уровнем тестостерона продолжит расти борода — здесь теории расходятся). И самое печальное, что желающие соревноваться в одной категории с девушками среди мужчин-фигуристов имеются. Например, об этом в свое время заявлял трехкратный чемпион США по юниорам Элиотт Халверссон.

По данным издания Daily Mail, фигурное катание находится на втором месте среди всех видов спорта в Пекине по числу олимпийцев, открыто объявивших о нетрадиционной сексуальной ориентации. Больше представителей ЛГБТ только в женском хоккее. Правда, все эти персонажи главным образом представляют западные страны. Единственное исключение составляет танцор на льду Саймон Прулкс-Сенекаль — он выступает за Армению, но родился в Канаде. Если же брать все виды спорта, то в списках открытых геев есть также две представительницы Восточной Европы из Чехии. Россиян в этом странном сообществе ожидаемо нет. Но в целом тренд, увы, очевиден — по сравнению с Пхенчханом количество бравирующих своей нетрадиционной ориентацией среди олимпийцев-зимников возросло в два с половиной раза.

Женщина — это женщина, а мужчина — это мужчина

Правда, на Олимпиаде в Пекине спортсмены-геи оказываются в двусмысленной ситуации. Во-первых, согласно опросам, 70 процентов населения Китая отрицательно относится к таким людям и не хотели бы видеть их, например, среди своих соседей. Во-вторых, в китайских СМИ существует негласный запрет на пропаганду «деформированной эстетики». Гомосексуализм в стране декриминализован в 1997 году, а в 2001-м этот диагноз исключен из национального списка психических заболеваний. Но нынешние власти довольно активно борются против моды на «женственных мужчин», которая хлынула из Южной Кореи и сделала Китай крупнейшим потребителем мужской косметики.

Сегодня государственные СМИ Китая не покладая рук работают над насаждением брутального образа мужчины. Популярный в стране певец и актер Цай Сюкунь по этому поводу в какой-то момент даже отказался от использования макияжа и стал демонстрировать публике мужественную небритость. Официально в Китае сексуальные меньшинства никто не преследует. Но когда китайская футболистка Ли Ин летом прошлого года объявила себя лесбиянкой, ее пост об этом в соцсети Weibo быстро исчез без объяснения причин. В общем, если кто-то из западных олимпийцев вдруг займется на Олимпиаде пропагандой ЛГБТ-ценностей, к нему вряд ли отнесутся столь же спокойно, как это было на недавних летних Играх в Японии.

Напомню, что в России с 2013 года действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Из-за него наша страна подвергалась жесткой критике накануне зимних Игр 2014 года в Сочи. Что касается трансгендеров в спорте, то на эту тему в декабре 2021-го высказался Владимир Путин. «Если кто-то считает, что женщина и мужчина — это одно и то же, то должен же быть какой-то здравый смысл. Мужчины-спортсмены объявляют себя женщинами и выступают в тяжелой атлетике и в каком-то другом виде спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем. Я придерживаюсь традиционного подхода, что женщина — это женщина, а мужчина — это мужчина», — сказал президент РФ.