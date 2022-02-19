Россия идет на рекорд по медалям. А Китай обгонит США на зимней Олимпиаде, если победит наших фигуристов

Расклады по итогам Олимпиады могут сильно поменяться в последние выходные.

Казалось бы, только вчера Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев выносили флаг ОКР на церемонии открытия — а до конца Олимпиады уже осталось два дня. Последние выходные, как правило, собирают самые престижные виды — 50-километровый и 30-километровый марафоны в лыжах, хоккейный финал, последний вид в фигурном катании (правда, на этот раз это пары, а не женщины). Смотрим, что интересного может произойти в медальном зачете в финишном створе медальной гонки.

Медальный зачет Олимпийских игр.

Россия идет на рекорд и выиграет зачет по серебру и бронзе

Если говорить о России, то главная интрига для нас — удастся ли установить медальный рекорд в истории сборной и выполнить медальный план ОКР (30 медалей). Рекорд образца Сочи — также 30 медалей (11-10-9), но после всех пересмотров понять, сколько мы там на самом деле завоевали, очень сложно. В вечер после завершения той Олимпиады у российской команды было 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей — так что хорошо бы вообще побить тот результат сейчас, и завоевать более 33 наград.

На данный момент у нас 27 медалей (5-9-13), и все шансы побить оба рекорда есть. Гарантирована медаль в мужском хоккее, где Россия вышла в финал и встретится с Финляндией. Сегодня пройдет мужской лыжный марафон, где мы можем рассчитывать на победу и другие медали. Сегодня завершаются соревнования пар, где с огромной вероятностью у россиян будут две медали. Могут приятно удивить масс-старты в конькобежном спорте и стрельнуть бобслей — это если мы идем на изначальный рекорд Сочи-2014.

Одно плохо — по победам лучшее достижение точно недостижимо. В Лиллихаммере-1994 было 11 золотых медалей, а разыгрываемых комплектов почти в два раза меньше (61 против 109). Так что в принципе сравнивать рекорды разных лет по наградам — дело спорное.

Ведем в борьбе за «дерево»

Если произойдет что-то невероятное, то на выходных Россия может даже побороться за третье место в медальном зачете. Надо выигрывать пары фигуристов, хоккей, мужской марафон в лыжах — и добирать еще где-то. Либо победят наши лыжницы, либо конькобежцы, а может, бобслеисты. Тогда с 9 золотыми в теории мы еще можем рвануть сильно наверх.

Ну и как отдельный бонус — нам нет равных в борьбе за четвертые места. Их у России сейчас 11. Ближайшие к нам преследователи — Австрия и Германия с 8 «деревянными» медалями. По серебру мы делим первое место с США, по бронзе — с Канадой. Но есть все шансы опередить соперников и там, и там. По общему количеству медалей мы почти наверняка финишируем вторыми вслед за норвежцами, которые реализуют все прогнозы о своем триумфе в командном зачете Пекина-2022.

Китай vs США

Удивительный сюжет разворачивается на наших глазах вверху таблицы. Китай, который еще лет десять назад только начинал бороться с американцами на летних Олимпиадах, сегодня может обойти США на зимних Играх. Перед Пекином-2022 к китайской сборной наблюдался скепсис — казалось, хозяева нигде не прибавили, никаких конкурентоспособных биатлонистов и лыжников у них не появилось. Но за два дня до церемонии закрытия КНР идет на четвертом месте в командной таблице, намного выше других вроде как более «зимних держав». И заходит на обгон американцев.

У китайцев есть еще борьба за золото в парах в фигурном катании, где Суй/Хань лидируют после короткой программы, в двух баллах за ними две российские пары Тарасова/Морозов и Мишина/Галлямов. Первый день вызвал вопросы по судейству, и в спорной ситуации судьи могут попытаться дотащить китайцев до золота. Легенды фигурного катания, которые вчера вызвали экстаз на трибунах, могут принести хозяевам девятое золото. У американцев была возможность ответить лыжным хафпайпом, но двух американцев сегодня утром оставил позади новозеландец Портеус. Это открывает Китаю дорогу к третьему месту зачета — правда, есть шведы с финалом в керлинге, да и мы (вдруг повезет, и мы соберем золотой урожай в этот уик-энд).

Норвегия уничтожает

По сути выиграла медальный зачет досрочно Норвегия — благодаря нам у норвежцев просели лыжи, но они добрали свое биатлоном и мультимедалистами Бе с Ройселанн. Нагребли викинги золота и в лыжном двоеборье, и в прыжках с трамплина, и даже во фристайлерском биг-эйре. К сожалению, обыграли нас скандинавские конькобежцы в финале командной гонки преследования. Канонически наши отдали норвежцам мужскую биатлонную эстафету — на последнем рубеже, имея минутное преимущество. Даже две эти победы могли серьезно поменять расклад в зачете. А теперь для полного счастья лидерам осталось выиграть микст в горнолыжном спорте.

15 золотых медалей — абсолютный рекорд зимних Олимпиад, предыдущий также принадлежал Норвегии. В Пхенчхане гимн родоначальников зимнего спорта звучал 14 раз. Но опять же, новые рекорды — следствие расширения программы Игр.