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Пекин-2022

Сегодня, 07:15

Россия идет на рекорд по медалям. А Китай обгонит США на зимней Олимпиаде, если победит наших фигуристов

Сборная России идет на рекорд по количеству медалей на Олимпийских играх
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото AFP
Медальный зачет Олимпийских игр.
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Расклады по итогам Олимпиады могут сильно поменяться в последние выходные.

Казалось бы, только вчера Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев выносили флаг ОКР на церемонии открытия — а до конца Олимпиады уже осталось два дня. Последние выходные, как правило, собирают самые престижные виды — 50-километровый и 30-километровый марафоны в лыжах, хоккейный финал, последний вид в фигурном катании (правда, на этот раз это пары, а не женщины). Смотрим, что интересного может произойти в медальном зачете в финишном створе медальной гонки.

Медальный зачет Олимпийских игр.
Медальный зачет Олимпийских игр.

Россия идет на рекорд и выиграет зачет по серебру и бронзе

Если говорить о России, то главная интрига для нас — удастся ли установить медальный рекорд в истории сборной и выполнить медальный план ОКР (30 медалей). Рекорд образца Сочи — также 30 медалей (11-10-9), но после всех пересмотров понять, сколько мы там на самом деле завоевали, очень сложно. В вечер после завершения той Олимпиады у российской команды было 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей — так что хорошо бы вообще побить тот результат сейчас, и завоевать более 33 наград.

На данный момент у нас 27 медалей (5-9-13), и все шансы побить оба рекорда есть. Гарантирована медаль в мужском хоккее, где Россия вышла в финал и встретится с Финляндией. Сегодня пройдет мужской лыжный марафон, где мы можем рассчитывать на победу и другие медали. Сегодня завершаются соревнования пар, где с огромной вероятностью у россиян будут две медали. Могут приятно удивить масс-старты в конькобежном спорте и стрельнуть бобслей — это если мы идем на изначальный рекорд Сочи-2014.

Одно плохо — по победам лучшее достижение точно недостижимо. В Лиллихаммере-1994 было 11 золотых медалей, а разыгрываемых комплектов почти в два раза меньше (61 против 109). Так что в принципе сравнивать рекорды разных лет по наградам — дело спорное.

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Ведем в борьбе за «дерево»

Если произойдет что-то невероятное, то на выходных Россия может даже побороться за третье место в медальном зачете. Надо выигрывать пары фигуристов, хоккей, мужской марафон в лыжах — и добирать еще где-то. Либо победят наши лыжницы, либо конькобежцы, а может, бобслеисты. Тогда с 9 золотыми в теории мы еще можем рвануть сильно наверх.

Ну и как отдельный бонус — нам нет равных в борьбе за четвертые места. Их у России сейчас 11. Ближайшие к нам преследователи — Австрия и Германия с 8 «деревянными» медалями. По серебру мы делим первое место с США, по бронзе — с Канадой. Но есть все шансы опередить соперников и там, и там. По общему количеству медалей мы почти наверняка финишируем вторыми вслед за норвежцами, которые реализуют все прогнозы о своем триумфе в командном зачете Пекина-2022.

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Китай vs США

Удивительный сюжет разворачивается на наших глазах вверху таблицы. Китай, который еще лет десять назад только начинал бороться с американцами на летних Олимпиадах, сегодня может обойти США на зимних Играх. Перед Пекином-2022 к китайской сборной наблюдался скепсис — казалось, хозяева нигде не прибавили, никаких конкурентоспособных биатлонистов и лыжников у них не появилось. Но за два дня до церемонии закрытия КНР идет на четвертом месте в командной таблице, намного выше других вроде как более «зимних держав». И заходит на обгон американцев.

У китайцев есть еще борьба за золото в парах в фигурном катании, где Суй/Хань лидируют после короткой программы, в двух баллах за ними две российские пары Тарасова/Морозов и Мишина/Галлямов. Первый день вызвал вопросы по судейству, и в спорной ситуации судьи могут попытаться дотащить китайцев до золота. Легенды фигурного катания, которые вчера вызвали экстаз на трибунах, могут принести хозяевам девятое золото. У американцев была возможность ответить лыжным хафпайпом, но двух американцев сегодня утром оставил позади новозеландец Портеус. Это открывает Китаю дорогу к третьему месту зачета — правда, есть шведы с финалом в керлинге, да и мы (вдруг повезет, и мы соберем золотой урожай в этот уик-энд).

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Норвегия уничтожает

По сути выиграла медальный зачет досрочно Норвегия — благодаря нам у норвежцев просели лыжи, но они добрали свое биатлоном и мультимедалистами Бе с Ройселанн. Нагребли викинги золота и в лыжном двоеборье, и в прыжках с трамплина, и даже во фристайлерском биг-эйре. К сожалению, обыграли нас скандинавские конькобежцы в финале командной гонки преследования. Канонически наши отдали норвежцам мужскую биатлонную эстафету — на последнем рубеже, имея минутное преимущество. Даже две эти победы могли серьезно поменять расклад в зачете. А теперь для полного счастья лидерам осталось выиграть микст в горнолыжном спорте.

15 золотых медалей — абсолютный рекорд зимних Олимпиад, предыдущий также принадлежал Норвегии. В Пхенчхане гимн родоначальников зимнего спорта звучал 14 раз. Но опять же, новые рекорды — следствие расширения программы Игр.

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