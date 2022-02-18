Штурм Большунова и мечты о золоте в парном катании. Чего ждать на Олимпиаде 19 февраля

В олимпийском Пекине в предпоследний день Игр разыгрывается конечный комплект наград в фигурном катании — лучших из лучших выбирают в парах. У нас большие традиции в этой дисциплине, к тому же после короткой программы сразу три наши пары в четверке лучших. Второй наш шанс на золото, а может, и сразу несколько наград — 50-километровый лыжный марафон. Александр Большунов попробует взять реванш за неудачу четырехлетней давности, а другие наши ребята попытаются не отстать от нынешнего лидера мировых лыж. Но на лыжниках и фигуристах программа субботы не ограничивается. Будут медальные разборки в коньках, бобслее, керлинге и горных лыжах.

Последняя пекинская гонка Большунова

Начать день стоит с трансляции лыжного марафона — масс-старта на 50 километров свободным стилем. Вы наверняка помните драму Пхенчхана-2018, когда у Александра Большунова был отличный шанс на золото. Тренеры призывали Александра сменить лыжи ближе к концу дистанции, но Большунов отказался и пропустил резвого финна Ийво Нисканена за счет худшего скольжения. Александр признал эту ошибку и долго корил себя — мечта об олимпийском золоте отложилась еще на четыре года. Ошибки прошлого учтены, сейчас перед нами опытный и расчетливый спортсмен. В Пекине Большунов дважды побеждал — в скиатлоне и в составе эстафетной четверки. Но наверняка ему хочется закрыть и гештальт марафона, став королем лыж.

Пока что как минимум в медалях Сан Саныч в каждой своей гонке, и будем надеяться, что 50 километров исключением не станут. Большие надежды и на других лыжников чемпионской команды Елены Вяльбе. Артем Мальцев пока остается без наград. В эстафету его не поставили, но вдруг лишние силы и спортивная злость помогут в марафоне? Денис Спицов очень хотел догнать Большунова в скиатлоне, значит, попытается обыграть титулованного партнера на большей дистанции. Иван Якимушкин очень хорош в коньковом стиле, так что и его сбрасывать со счетов не стоит. Из наших соперников выделяется норвежец Симен Крюгер, выздоровевший после ковида и прилетевший в Пекин специально ради марафона. Ну и Йоханнес Клебо снова попытается доказать, что он разносторонний лыжник, а не только специалист по спринту.

09.00. Лыжные гонки. Мужчины, масс-старт 50 км, свободный стиль. Финал

Надежды на медали в фигурном катании и конькобежном спорте

Сразу несколько медалей мы ждем и от наших фигуристов. Большой вопрос, где у нас сильнее школа и больше конкуренция — в парном катании или женском одиночном? Но, в отличие от турнира девушек, в парах у нас есть очень сильный соперник в борьбе за золото — китайцы Вэнцзин Суй/Цун Хань. Дома двукратные чемпионы мира настроены точно на победу, к тому же по короткой программе очевидно, в чью сторону пока что склоняются симпатии — китайские спортсмены на данный момент лидируют с огромным отрывом. Но и наши фигуристы от них недалеко. Евгения Тарасова и Владимир Морозов уступают меньше балла, действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов в двух баллах от первого места. Будем болеть и за них, и за Александру Бойкову с Дмитрием Козловским, которые пока что на четвертой позиции. Может, и вовсе замахнемся на пьедестал?

14.00. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа

Остаются шансы на медали в конькобежном спорте. Там олимпийский дебют масс-старта. Вы не любите коньки за битву с секундомером, а не с человеком? Тогда гонка с общего старта для вас. Интересный микс из классических коньков и шорт-трека на чемпионатах мира и Кубках мира не был для нас крайне успешен, но, возможно, на пекинском льду получится добраться до награды. Пока что медалей в этом виде у нас только две — бронза Ангелины Голиковой на 500-метровке и серебро в командной гонке преследования от парней. Неплохо бы увеличить улов к концу Игр, особенно победой. Верится с трудом, но почему бы и нет? От нас бегут Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Елизавета Голубева и Елена Сохрякова.

10.00. Конькобежный спорт. Мужчины, масс-старт. Полуфиналы

10.45. Конькобежный спорт. Женщины, масс-старт. Полуфиналы

11.30. Конькобежный спорт. Мужчины, масс-старт. Финал

12.00. Конькобежный спорт. Женщины, масс-старт. Финал

Медальная стадия в мужском хоккее и керлинге

Медальная стадия начинается и в командных видах спорта. В мужском хоккее обладателя бронзовой награды определят сборные Словакии и Швеции. Словакия уже открытие турнира, они всего лишь второй раз в своей истории дошли до стадии полуфинала Олимпийских игр. 12 лет назад в Ванкувере команда во главе с Павлом Демитрой (светлая память легенде) стала четвертой, уступив малый финал команде Финляндии. Новый лидер сборной 17-летний вундеркинд Юрай Слафковски. Шведы уступили нам полуфинал в драматичной игре с одной из самых долгих серий буллитов в истории хоккея. Вопрос прежде всего в функциональном состоянии игроков — словаки имели почти на 10 часов восстановления больше. А главное, у них больше мотивации. Выиграть медаль для своей страны — их же встретят как национальных героев!

16.10. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место. Словакия — Швеция

В керлинге чемпионская игра у мужчин — в деле сборные Швеции и Великобритании. Такой финал — своеобразная сенсация, ведь шведы ни разу на ОИ в мужском керлинге не побеждали, у них гораздо больше традиций в женской дисциплине. Правда, мужская сборная Швеции два раза была второй и уже как минимум повторила свой лучший результат. Шотландцы придумали керлинг, но в современной истории Игр попадали в медали всего лишь один раз — у них серебро Сочи-2014. Так что в Пекине они уже герои. У девушек за третье место сыграют швейцарки и шведки. Напомним, что обе сборные России завершили свои выступления на групповом этапе.

09.05. Керлинг. Мужчины. Финал. Швеция — Великобритания

15.05. Керлинг. Женщины. Матч за 3-е место. Швейцария — Швеция

Заключительные виды в бобслее, фристайле и горнолыжном спорте

Последние две попытки в женском бобслее — после четвертой здесь выявляют победителя и призеров. Первый день соревнований лучше провели два немецких экипажа, следом за ними — команда США. Наша двойка с Надеждой Сергеевой и Юлией Беломестных пока на восьмой позиции и вряд ли будет бороться за награды. Для Сергеевой, кстати, это уже вторая дисциплина Пекина — ранее она стартовала в монобобе, где стала 11-й. В мужских четверках первые попытки от двух наших экипажей — Максима Андриянова и Ростислава Гайтюкевича. Андриянов в двойках не попал в двадцатку лучших, а вот Гайтюкевич какое-то время держался на третьей позиции, пока не сделал грубые ошибки. При удачных обстоятельствах побороться за призы можно, но фавориты, естественно, снова из Германии. Немцы пока что не дают никому и шанса на санно-бобслейной трассе Пекина.

04.30. Бобслей. Мужчины, экипажи-четверки. Квалификация (1-й и 2-й заезды)

15.00. Бобслей. Женщины, экипажи-двойки. Финал (3-й и 4-й заезды)

Вкратце еще о нескольких событиях олимпийского дня, которые можно захватить в свободное от других трансляций время. Заключительный медальный вид в горнолыжном спорте. Смешанная эстафета — раньше на Олимпиадах такого не было, почему бы не посмотреть? Ведь и наши спортсмены тоже участвуют, в паре 1/8 финала нам выпала в соперники команда Италии.

06.00. Горнолыжный спорт. Командное первенство. Финал

В лыжном фристайле финал мужского хафпайпа. Увы, без российских участников, но это не отменяет красоты и зрелищности этого вида! На специально подготовленных лыжах экстремалы будут выезжать на полукруглую снежную рампу, взлетать в воздух и делать крутые трюки. Согласно регламенту соревнований сначала финалисты проведут предварительные две попытки, по итогам которых от двенадцати участников останутся только восемь. Дальше лучшие из лучших проедут всего по разу, а судьи решат, кто заслуживает золотых медалей, кто — серебряных, а кто — только бронзу. Предлагаем переживать за француза Кевина Ролланда — он один против множества спортсменов из США, Новой Зеландии, Швейцарии и Канады.

04.30. Фристайл. Мужчины, хафпайп. Первый заезд

04.57. Фристайл. Мужчины, хафпайп. Второй заезд

05.24. Фристайл. Мужчины, хафпайп. Третий финальный заезд