Как уничтожали Кулижникова. МОК оставил без олимпийской медали самого талантливого конькобежца в истории

Павел впервые в жизни вышел на старт на Олимпийских играх в 27 лет.

Олимпийские игры-2022.

Конькобежный спорт. Мужчины.

1000 м. Финал

1. Томас Крол (Нидерланды) — 1.07,92

2. Лоран Дюбрей (Канада) — 1.08,32

3. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.08,48...

8. Виктор Муштаков (Россия) — 1.08,74...

11. Павел Кулижников (Россия) — 1.08,87

Таких талантов в российском спорте можно пересчитать по пальцам одной руки. Да и в мировом. Кулижников — явление. Он убивал интригу на любых соревнованиях одним своим появлением. Павел на спор выигрывал чемпионат мира по спринтерскому многоборью с руками за спиной. Это примерно как победа Усэйна Болта на 100 м на ОИ-2008 — с разворотом к соперникам метров за 10 до финиша. Есть они, а есть все остальные. Несопоставимый уровень.

Сложись судьба чуть иначе, он был бы одним из самых титулованных конькобежцев в истории Олимпиад. О чем говорить: восьмикратный чемпион мира, победитель 38 этапов Кубка мира и действующий рекордсмен мира на 500 и 1000 м. Статистика убийственная.

Сумасшедшие горки

Но его спортивная судьба — безумная драма. Юный Павел зажигал с детского возраста. И на юниорском чемпионате мира-2012, где был главной звездой, сдал положительную пробу на метилгексамин. Потом стали разбираться — оказалось, дело в энергетическом напитке, который он открыто пил перед стартом. Просто не знал, что там может содержаться что-то запрещенное. И никто в команде не подсказал.

Несмотря на юный возраст и весь абсурд ситуации, Кулижникову влепили по полной: два года. Из-за этого он пропустил Сочи-2014. А на домашней Олимпиаде парень мог дать огня. Той же осенью он впервые попал на взрослый Кубок мира — и с ходу одержал 11 побед за сезон!

Следующие три года — сумасшедшие горки. Мировые рекорды и абсолютное доминирование чередовались с тяжелейшими травмами (ему приходилось бегать с железной пластиной в плече), депрессией и мельдониевым инцидентом, из-за которого он пропустил чемпионат мира, а потом оказалось, что дело в ошибке ВАДА. Апофеозом стал недопуск на Олимпийские игры-2018. Причину ему никто не назвал до сих пор. Как и Сергею Устюгову, Антону Шипулину, Виктору Ану и многим другим.

Спад был неизбежен

На ЧМ-2020 опытный уже Кулижников выиграл очередные два золота, спустя год — два серебра. Семь лет он провел на пике. И спад был неизбежен. К сожалению, он пришелся на этот сезон. Олимпийский. Сильно выбил его из колеи летний ковид. Прежде всего — психологически. Павел не отобрался в Пекин на 500 м. Сегодня вышел на 1000. Дебютировал на Играх. В 27 лет. Показал только 11-й результат. И признался, что на сильно большее рассчитывать вряд ли мог.

Все это довольно грустно. Добегает ли он до Милана-2026 — неизвестно. И пока мы видим одну из самых больших несправедливостей в спорте: гениальнейший спортсмен остается без олимпийской медали. Это как если бы Месси завершил карьеру без единого «Золотого мяча». Такого быть не должно. И ладно бы дело было в ошибках самого Кулижникова. В спортивной истории полно примеров, когда именитые атлеты из-за давления валились именно на Олимпийских играх. Но вот чтобы спортсменам в расцвете сил по непонятным причинам не давали на них выступить — история из ряда вон.

И она навсегда останется на совести МОК.