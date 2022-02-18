Йоханнес Бе завоевал больше медалей, чем вся российская сборная. Как оценивать итоги Олимпиады в биатлоне?

В Пекине прошли последние виды программы — масс-старты. У нас по итогам турнира четыре медали.

Двумя масс-стартами завершились биатлонные соревнования на Олимпиаде-2022. Пятница поводов для радости нам не подарила. Разве что Кристина Резцова реально могла претендовать на медаль. Все остальные — сильно мимо.

Медали в биатлоне на Олимпиаде-2022. Фото «СЭ»

По итогам всего турнира у наших спортсменов четыре медали: три эстафетные и бронза Латыпова в преследовании. И этот результат оставляет двоякие впечатления.

С одной стороны, совершенно точно могло быть лучше. В каждой из эстафет Россия претендовала на победу. В мужской — так уж никто в какой-то момент не сомневался в триумфе. В женской все решил третий этап. В миксте борьба шла до последней «стойки». А ведь был еще проклятый промах 20-м выстрелом у Максима Цветкова в индивидуалке. То есть наша сборная могла уехать из Пекина в ранге абсолютных героев. Примерно как лыжники.

Бе сравнялся с Бьорндаленом

Но можно посмотреть на ситуацию и под другим углом. Сколько медалей выиграла команда на прошлом чемпионате мира? Одну. На ЧМ-2020 — две. То есть прогресс несомненный. И вообще больше четырех наград за большой турнир Россия последний раз брала на ЧМ-2009. Это прошлая жизнь. Одних только президентов СБР сменилось четверо, сейчас работает пятый.

Для того чтобы Олимпиада была признана абсолютно успешной, на мой взгляд, не хватило одного золота. Выиграй мужики эстафету — ни у кого бы и мысли не было спорить по итоговой оценке. А так остается простор для обсуждений. Вроде бы и хорошо все, но осталась какая-то недосказанность.

Точно довольны шведы — у них те же четыре медали, но есть золото в эстафете. В восторге Франция — сразу три победы, плюс два серебра. Свое первое место есть у немцев. Главные герои — норвежцы. Три золота у Ольсбу Ройселанн и сразу четыре у Йоханнеса Бе. Последний проводил серый для себя сезон, но на главном старте выдал убийственную статистику. Четыре золота за одну Олимпиаду в биатлоне выигрывал только легендарный Оле Эйнар Бьорндален. Теперь с ним в ряду — Бе. При этом у Йоханнеса еще бронза в индивидуалке.

Впереди много работы

У звездного норвежца по итогам олимпийского турнира больше медалей, чем у всей сборной России, Германии, Швеции, Италии — да всех, кроме Франции. Про золотые даже не говорим. Он провел лучший турнир своей жизни.

И вот чего пока не хватает нашей биатлонной команде, так это умения выдать все самое лучшее в нужный момент. Как это сделал Йоханнес. Очевидно, что сейчас у России очень даже боевая сборная. Особенно мужская. Но вот сработать идеально — как Фийон-Майе, Бреза-Буше или та же Херманн — никак не получается. Вот над этим самым «чуть-чуть» и предстоит работать. Создать сборную, которая по потенциалу способна брать золотые медали, — большущее дело. Но вот реализовать этот потенциал — отдельная и не менее сложная задача.