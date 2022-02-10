Получится легко обыграть Данию?

Удивительное дело, но о хоккейной сборной Дании, сенсационно обыгравшей вчера в своем первом в истории олимпийском матче опытных и с виду крепких чехов, мы до сих пор знаем очень мало. Притом что датчане с 2003 года неизменно играют в элитной группе чемпионата мира и ни разу не позволили себе вылет в первый дивизион, а также эпизодически на равных закусываются с топ-странами. Мы четко знаем лишь то, что хоккей на родине Ганса Христиана Андерсена не так популярен, как в соседней Швеции.

11.02.2022 | Дания — Россия

По сравнению с футболом или гандболом любимая игра с клюшкой и шайбой в Дании — бедный родственник, которым интересуется крайне ограниченный круг населения государства, где живет чуть меньше шести миллионов человек, и который вынужден существовать на средства энтузиастов и фанатиков. Попросите любого датчанина назвать хотя бы три клуба из Метал-лиги, и вам все станет понятно. Однако Дания, даже несмотря на то что хоккей носит здесь статус нишевого вида спорта, уже 19 лет не выпадает из элиты и периодически поставляет в НХЛ не только работяг и ролевиков типа Александра Тру, Оливера Бьоркстранда и Ларса Эллера, но и таких звезд, как Николай Элерс и Фредерик Андерсен.

Уже мало кто помнит, но в начале 90-х, когда рухнул СССР и открылись границы, скандинавское королевство без сильных хоккейных традиций было одним из направлений, которое выбирали российские хоккеисты, бежавшие в поисках лучшей жизни из развалившегося Союза. Именно в Дании заканчивал играть Валерий Брагин, а легенды екатеринбургского хоккея Леонид Трухно и Олег Старков, отыграв около десяти лет в местном чемпионате, и вовсе остались здесь на ПМЖ, пустив корни.

Россияне постепенно обживают датский чемпионат

Вот и пару лет назад, после того как ВХЛ ввела возрастной лимит на игроков 29 лет и старше, россияне стали куда чаще смотреть в сторону Метал-лиги, где зарплаты и уровень хоккея немногим меньше, чем в искусственно омолодившейся вышке. Например, в этом сезоне там успели поиграть некогда лучший бомбардир «Автомобилиста» Александр Торченюк, видный кахаэловский форвард из команд средней руки Евгений Лапенков и экс-лидер «Кузни» Александр Бумагин. Однако куда комфортнее всех на севере страны устроился Кирилл Кабанов — некогда один из сильнейших нападающих странны 1992 года, которому скоро перевалит за третий десяток, и вовсе осел в «Ольборге», став чемпионом Дании и настоящей звездой чемпионата. Интересно, что в 2020-м болельщики «Пиратов» собирали деньги, чтобы клуб смог потянуть контракт россиянина, когда тот решил вернуться из немецкой DEL.

«У нас трибуны были на три тысячи человек, но там как на футболе: с одной стороны — только стоят, а с другой — сидят. Очень атмосферно было. Команда «Хернинг» — самая титулованная в Дании, и чувствуется, что любовь к хоккею передается из поколения в поколение. Болельщики добродушные, после игры можно с ними было пива выпить. В общем, домашняя обстановка. Те, кто сидит на трибунах, — это спонсоры. Они вкладывают деньги в команду и получают за это рекламу своей компании. У каждого игрока есть свой спонсор. До ноября за меня платил клуб, а потом появился спонсор — компания, которая занимается лечением проблем со сном. Поэтому у трех игроков появились нашивки со спонсором. Нас познакомили с этой семьей, мы провели вместе вечер. Периодически мы тоже виделись.

Так было с Кириллом Кабановым — болельщики скинулись ему на контракт, чтобы он вернулся играть в Данию. Из-за пандемии еще плей-офф отменили, однако клубы просили купить билеты, чтобы помочь команде на следующий год, и все их раскупили", — вспоминал в интервью AllHockey воспитанник «Трактора» Дмитрий Костромитин, отыгравший сезон в «Хернинге».

Матч чемпионата Дании по хоккею. Фото Global Look Press

«Датская лига очень сильно выросла в последние годы. Оттуда сейчас очень много ребят в сборную поехали. Раньше максимум двух-трех игроков из местной лиги брали в национальную команду, а сейчас там человек десять. У нас в команде было девять легионеров — канадцы, шведы, чехи и я. Но надо понимать, что возможности у «Ольборга» не самые серьезные — клуб только шестой в лиге по размеру зарплатной ведомости. Наше чемпионство в Дании в 2018-м все восприняли как нонсенс.

Хоккей в Дании сейчас очень активно развивается — появляются серьезные деньги, приходят спонсоры с мировыми именами, большое внимание уделяется детскому спорту. Например, под «Ольборгом» числятся сразу три хоккейные школы. Когда я играл в Швеции, у команды было 7 тысяч спонсоров, каждый мелкий бизнес в Шеллефтео отдавал 1 процент выручки в клуб, автоматически. Там нет крупных спонсоров, как у нас — «Роснефть» или «Газпром». И все эти бизнесы в той или иной минорной доле являлись частью команды. Так что это абсолютно нормальная практика, когда болельщики, малый и средний бизнес участвуют в спонсорстве местного клуба. В этом нет ничего сверхъестественного", — рассказывал Кабанов, для которого нынешний сезон стал уже четвертым за «Ольборг».

Выиграть олимпийскую квалификацию Дании помогли энхаэловцы

На заключительном четвертом этапе олимпийской квалификации датчане с трудом переиграли словенцев с Анже Копитаром, разгромили корейцев, а в заключительном матче группы F оставили за бортом норвежцев, которых тащили на себе Матс Зуккарелло и последний викинг Патрик Торесен. Да, во многом путевку в Пекин сборной Дании добыли энхаэловцы Элерс, Бьоркстранд и лидер фарм-клуба «Сан-Хосе» Йоахим Бликфельд. Однако в Осло датские хоккеисты обошлись без помощи Фредерика Андерсена и одноклубника Александра Овечкина Ларса Эллера.

«Это был очень эмоциональный момент. Один из лучших в моей жизни. За последние шесть-семь лет наш хоккей невероятно вырос. Мы вышли в четвертьфинал ЧМ в 2016 году, принимали турнир в 2018 году, а в этом году впервые в истории обыграли Швецию. Теперь мы едем на Олимпиаду. Стараемся сделать хоккей в Дании еще более популярным», — восхищался своей командой главный тренер датчан Хайнц Элерс.

Впрочем, и без действующих игроков НХЛ качественных хоккеистов в руках у отца звезды «Виннипега» хватало. Бывший центр «Айлендерс» и «Детройта» и автор первой шайбы в ворота чехов Франс Нильсен в свои 37 лет уже не носится по площадке, как в лучшие годы, но по-прежнему солидно выглядит в немецком чемпионате и все так же прекрасно видит поляну. Неплохой в недавнем прошлом вингер для энхаэловского боттома Миккель Бедкер не помог в квалификации очками, но зато добавляет команде динамики и по-прежнему незаменим в качестве убийцы меньшинства. Уфимец Филип Ларсен, несмотря на спад в текущем сезоне, по-прежнему остается в пуле лучших разыгрывающих защитников КХЛ. Лучший снайпер «Йокерита» Никлас Йенсен стабильно кошмарит вратарей сильнейшей лиги Европы. А 35-летний Петер Регин, не так давно капитанивший в клубе из Хельсинки, сейчас звездит в швейцарской «Амбре-Пиотте».

«Нет никаких сомнений, что датский хоккей стремительно развивается. Я вижу, что популярность игры в нашей стране растет. Многие молодые хоккеисты сейчас едут в Швецию, чтобы выступать на более высоком уровне. Также большое количество молодых ребят отправляется в Северную Америку, чтобы пройти через юниорские лиги и со временем попасть в НХЛ. Если не ошибаюсь, то в CHL сейчас выступает шесть или семь датчан. Если добавить к ним несколько ребят из АХЛ и семь-восемь человек из НХЛ, то получится довольно неплохая компания. Могу сказать, что это очень круто для такой маленькой страны, как Дания. Это большое достижение для нас, поэтому вижу в этом много позитивных моментов», — рассказывал не так давно Николай Элерс.

Франс Нильсен празднует заброшенную шайбу с партнерами по сборной Дании. Фото Reuters

Первым в НХЛ заиграл Нильсен

Внутри страны уверены, что исторически развитию хоккея в Дании помешал куда более мягкий климат. По сравнению с теми же Швецией и Финляндией залить каток при средней температуре в +3 градуса в декабре и небольшом количестве осадков в условном Копенгагене, само собой, нереально. Поэтому культа хоккея на озере или во дворе, который давал толчок развитию игры у северных соседей, здесь нет и близко.

При этом, если верить спортивному директору Датского хоккейного союза Йесперу Дуусу, сейчас количество крытых катков в стране не превышает тридцати, а большинство датских тренеров (включая тренеров-профессионалов) помимо хоккея вынуждены трудиться на второй работе — например, бывший главный тренер сборной и отец Ларса Эллера Олаф Эллер почти весь клубный сезон до старта ЧМ работал школьным учителем:

«В датском хоккее практически никто не работает полный рабочий день. Пожалуй, только спортивные директоры клубов работают исключительно на хоккей, но на всех остальных должностях, включая специалистов тренерского цеха, хоккей не может являться основной работой, поскольку он оплачивается очень низко», — сетует функционер.

Почему же тогда на драфте НХЛ все чаще в последние годы стали мелькать представители Дании, которая насчитывает около четырех с половиной тысяч хоккеистов на всю страну? Помогает соседство со Швецией и уникальное устройство детского хоккея.

Помните слова Кабанова про то, что в структуре «Ольборга» находятся сразу три школы? Датчане так же, как и остальные, делят детей на возрастные группы. Однако до 13 лет юниоры соревнуются исключительно внутри областей или муниципалитетов, а главной особенностью некоторых школ считается наличие сразу несколько команд одного года рождения, по которым ребенок может перемещаться в зависимости от собственного уровня.

А вот начиная с 13 лет команды выходят на национальное первенство. Причем сначала они соревнуются внутри двух конференций — «Востока» и «Запада», а затем по три лучшие команды от каждого региона выходят в национальный финал.

Хоккеисты сборной Дании. Фото Reuters

Кстати, у клубов из областей, расположенных недалеко от границы со Швецией, есть явное преимущество, так как они частенько выезжают на товарищеские турниры к соседям и до наступления 13-летнего возраста, по сути, выходят на международный уровень. И подавляющая часть датских юниоров в качестве промежуточного пункта перед переездом в Северную Америку выбирает куда более хоккейную Швецию. В свое время через шведские чемпионаты разных возрастных уровней прошли Нильсен, Андерсен, Бедкер, Ларсен, Регин, Йенсен и многие другие.

Примечательно, что в Дании путь Андерсена, который отыграл два полноценных сезона в Метал-лиге за «Фредериксхавн» и транзитом через шведскую «Фрелунду» уехал в систему «Анахайма» в 21 год, считают идеальным. Но сейчас вратарь «Каролины» жалеет о том, что пересидел несколько лишних лет на родине:

«Я благодарен шведской хоккейной лиге за путевку в большой хоккей и жалею, что затянул с отъездом. Если бы мне снова пришлось повторить путь своего становления, я бы уехал в Швецию лет в 15-16, чтобы оттуда попасть в CHL. Думаю, это был бы самый быстрый путь в НХЛ, ведь попасть на драфт из Дании — это что-то из области фантастики».

Правда, в последнее время все больше местных хоккеистов смотрят на примеры Бьоркстранда, Элерса и Тру, показавших, что пробиться в НХЛ можно и через канадскую CHL, и стремятся уехать за океан сразу после выпуска из команды U-16.

Тем не менее датское хоккейное сообщество уверено, что больше, чем кто-либо другой, на хоккей в королевстве повлиял Франс Нильсен, который в 2002-м был задрафтован в третьем раунде «Айлендерс», а в 2007-м стал первым датчанином в НХЛ, показав молодежи, что попасть в НХЛ из страны, убитой по футболу и гандболу, более чем реально.

«Востребованность датских игроков за океаном — это лучшая реклама датского хоккея. Я не сомневаюсь, что датская Метал-лига важна для болельщиков, но стимулом для занятий хоккеем стала для ребят исключительно Северная Америка и НХЛ.

Сегодня в хоккей приходит в два раза больше мальчишек, чем 10 лет назад, но мы верим, что это не предел и что хоккей Дании еще будет играть более заметную роль в мировом хоккейном сообществе", — говорит о прогрессе хоккея в Дании Дуус.

Символично, что именно первопроходец Нильсен стал автором первой олимпийской шайбы датчан на Олимпиаде, реализовав штрафной бросок в ворота чехов, и положил начало первой сенсации на турнире в Пекине. Кто знает, может быть, уже завтра он вместе со своей командой не просто потреплет нервы сборной России, но и сотворит еще одно маленькое чудо?