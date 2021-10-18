Алексей Жамнов определился с тренерским штабом.

Презентация нового главного тренера олимпийской сборной России прошла буднично. Без революций и потрясений. Алексей Жамнов на глазах всей страны подтвердил то, что о нем было давно известно знающим его людям — он уверенно держится в публичном пространстве.

Специалист четко и логично объяснил, на каких моментах сосредоточится в своей работе до Олимпиады. Нормальной коммуникации с окружающим миром при минимуме нарушенных лозунгов в последние годы катастрофически не хватало. В этом можно увидеть добрый знак — раз полностью определились со штабом, то период закулисных интриг вокруг национальной команды завершился хотя бы на ближайшее время.

Фамилии ассистентов Жамнова давно фигурировали в слухах и текстах различных СМИ, поэтому сенсацией объявление уже знакомых персон не стало. Более того, кандидатуры Сергея Гончара и Евгения Набокова как людей, у которых есть свежий опыт работы в НХЛ, напрашивались еще летом. Задолго до того, как первые лица нашего хоккея определились с фигурой главного тренера.

Наверное, было бы лучше, если рядом с ним на скамейке, а не в должности консультанта, находился Олег Знарок. Но это идеальная картина мира, которая в России встречается крайне редко. Приходится считаться с большой политикой. Отсюда появление советников у главного тренера в лице Игоря Есмантовича и Валерия Каменского. Должность красивая по названию, но сомневаюсь, что оба будут всерьез влиять на важные процессы.

На общем фоне реально громким событием стало лишь назначение Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера. Он сам до последнего времени колебался и вроде бы думал о продолжении карьеры игрока. Однако именно сейчас перед ним открылась идеальная точка для перехода с позиции хоккеиста на роль функционера.

Такой шанс лично упускать нельзя, даже если принимать во внимание тот факт, что пост носит декоративный характер. Определять состав Ковальчук, как это делается, например, в Канаде и США, не будет. Российская традиция — другая.

В этом нет ничего ужасного. Если попытаться взглянуть на назначение максимально беспристрастно, то в нем видны сплошные плюсы. Во-первых, Ковальчук в отличие от Жамнова и его ассистентов прекрасно знаком нынешнему поколению хоккеистов. Со многими он вместе играл, пересекался на различных мероприятиях и тусовках.

При этом Илья очень коммуникабелен, обладает колоссальным авторитетом и опытом. На его победном дубле в Квебеке-2008 выросли почти все нынешние кандидаты в олимпийскую сборную. Во-вторых, легендарный ветеран еще недавно сам выступал в НХЛ, которую знает изнутри. В-третьих, после возвращения Жамнова из командировки Ковальчук останется в Северной Америки и продолжит держать руку на пульсе, общаясь с потенциальными кандидатами и следя за их игрой.

Гарантии, что сборная России в Пекине предстанет мощной машиной, готовой ворваться как минимум в финал, нет никакой. Но на бумаге обязательная программа, обозначенная Жамновым, выглядит понятной. Именно так готовятся к важнейшему турниру все лучшие команды. Для полного понимания всех процессов осталось дождаться определения состава. После этого можно сделать окончательные выводы. Пока с учетом разных подводных течений ситуацию можно оценить как нормальную, что уже неплохо.