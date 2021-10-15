Мнение обозревателя «СЭ» о последних изменениях в тренерском штабе национальной команды

Мнение

Трое из Простоквашино

За несколько месяцев до старта Олимпиады меньше всего хочется давать прогнозы о «конце света» для российской сборной. Однако текущая ситуация не оставляет другого выбора. Ничего позитивного не светит. Складывается впечатление, что ответственные за ключевые решения люди готовят их, находясь в плену каких-то заблуждений. Либо не до конца понимают базовые принципы построения успешной команды. Оба варианта относятся к серии «один хуже другого». Разные интересанты, за спиной которых стоят такие влиятельные фигуры, как Аркадий Ротенберг, Игорь Сечин и Геннадий Тимченко, делают ставку на своих людей. В итоге получается тренерская сборная солянка, имеющая внутри мало общего, если не считать совместной игры в прежние годы за сборную России.

Объяснение этому найти не так уж сложно. Сомневаюсь, что все хотят быть причастным к будущему успеху. Хотя, как говорят, процессы идут не без участия людей из администрации главы государства. Гарантировать положительный результат, а им, скорее всего, станет выход в финал, никто в здравом уме не может. Получается, причины следует искать в другой плоскости. Ранее я не раз писал, что хоккей — президентский вид спорта со всеми отсюда вытекающими. Значит, можно провести прямую параллель с внутренним политическим устройством страны. Ключевым словом при таком раскладе становится «баланс», не подразумевающий усиления влияния одной из сторон процесса. Каждый сам за себя.

Из кулуаров доходят скандальные истории, в правдивость которых сложно поверить. Применительно к хоккею весь процесс со стороны выглядит как письмо в советском мультфильме «Трое из Простоквашино», которое по очереди пишут дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик. На выходе получается совершенная белиберда. Коллективная ответственность в отечественных реалиях чаще всего превращается в безответственность и попытку обелить себя в случае возможной неудачи.

Коалиционное правительство

Уже беглый взгляд на кандидатов убеждает в том, что Жамнов, Кудашов, Федоров, Набоков и Гончар — это, говоря политическим языком, коалиционное правительство. Для Германии с ее парламентскими традициями путь подходящий. В России, которой присущи авторитарные методы управления во всех областях и на протяжении многих веков, он не прокатит хотя бы с ментальной точки зрения. Нужна четкая структура с понятными принципами и ответственными лицами. Совсем как в армии со строгой иерархией от маршала до рядового.

Почти обязательно, чтобы вместе трудились не просто легенды прошлого, но и единомышленники. Хорошо еще, что в потенциальном штабе есть один человек с относительно солидным опытом работы в роли главного. Кудашов грамотный план тренировок может самостоятельно составить, детально разобрать соперника и подготовить команду. У остальных ситуация в данном плане гораздо хуже. Самое главное, что им и подсказать некому.

Мой коллега Дмитрий Федоров после того, как первоначально всплыла фамилия Жамнова, вспомнил о последнем медальном успехе сборной России на Олимпиаде с участием всех сильнейших. Он подчеркнул, что до того турнира Вячеслав Фетисов, который 20 лет назад добрался до бронзы, не работал главным тренером. Это абсолютная правда. Но стартовые позиции у него были заметно лучше.

После окончания карьеры он отработал три с лишним сезона ассистентом в «Нью-Джерси» и в 2000 году выиграл с ним Кубок Стэнли как тренер, открыв в деталях НХЛ с новой для себя стороны. В Солт-Лейк-Сити рядом с ним на скамейке сборной находился опытнейший мэтр Владимир Юрзинов, прошедший ранее через самые серьезные турниры на международном уровне.

Другой помощник, Зинэтула Билялетдинов, на тот момент имел в активе несколько сезонов в НХЛ, где работал ассистентом в «Виннипеге"/"Финиксе», и чемпионский титул в Суперлиге с московским «Динамо». Теперь попробуйте посчитать, сколько в сумме тренерских достижений у штаба, который поедет в Пхенчхан. Картина получается очень грустная.

До канадских тренеров нашим далеко

Сергей Гончар причастен к двум Кубкам Стэнли с «Питтсбургом», но в те сезоны он был тренером по развитию, занимался с защитниками индивидуально и на скамейке во время игр не находился. После этого успеха его повысили до ассистента. Летом прошлого года россиянина уволили вместе с другими тренерами Жаком Мартеном и Марком Рекки. Кандидатура Гончара тем не менее самая очевидная вне зависимости от того, кто возглавил бы сборную. Вместе с тем далеко не факт, что он доедет до Китая. Причина разногласий — серьезные финансовые разночтения сторон в оценке будущей деятельности. По некоторым данным, требуемый Гончаром контракт по условиям чуть ли не выше, чем у главного тренера Жамнова. Как выкручиваться из этой ситуации, не очень понятно.

Канада — не пример для подражания во всем из-за своей специфики. Но там подход к формированию сборной предельно ясен. Надо собрать сильнейших тренеров страны, определиться с составом, а дальше эти умнейшие люди определятся с тем, как и во что играть. У нас же забанен «одним из участников процесса» по личным причинам Олег Знарок. Игорь Никитин мудро не стал ввязываться в сомнительное дело и с радостью вернулся к клубной работе. Зинэтула Билялетдинов и Вячеслав Быков радуются жизни на пенсии.

Применительно к нашей сборной вспоминаются бессмертные строки произведения Николая Лескова, в которой главный герой Левша убеждал, что «англичане ружья кирпичом не чистят». Хоккейные канадцы, главные наши противники, давно ушли от этого. Мы же постоянно возвращаемся к любимому сельскохозяйственному аксессуару.

К поклонникам управленческого таланта первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга себя не могу отнести при всем желании. Однако при нем было понятно, с кого спрашивать и кто за что отвечает. Именно он позабыл о старых обидах, хотел отказаться от практики назначения ручных тренеров и настаивал на возращении в сборную России Знарка. Это звучит удивительно, но это совершенная правда. Теперь с ужасом констатирую, что новая стратегия еще хуже. Остается надеяться на дисциплину и высокий уровень самосознания игроков. Хотя в современном хоккее, в котором господствуют технологии, собраться и «на мужика» разбить всех супостатов куда сложнее, чем раньше. Какого золота ждать в таких условиях? Не опозориться бы, как это не раз случалось в последние годы.

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