Хромых была «фигуристкой-мемом», а теперь кандидат на Олимпиаду в Пекине. Она круче Щербаковой и Косторной

Дебют на международной арене вышел удачным.

Итоги Budapest Trophy вышли полярными. С одной стороны, чемпионка мира Анна Щербакова проиграла впервые с января 2020-го и вновь осталась без четверных прыжков.

С другой, обыграла Щербакову другая фигуристка «Хрустального» — Майя Хромых. Это был ее дебютный старт на взрослом международном уровне, и он вышел максимально удачным, так как Хромых смогла победить официально сильнейшую спортсменку на планете прямо сейчас.

Еще в феврале этого года к Майе относились как к «фигуристке-мему» и со скепсисом оценивали ее перспективы. Сегодня же шансы Хромых на Олимпиаду выше, чем у главных героев сезона-2019/20 Анны Щербаковой и Алены Косторной. Как так вышло?

Майя боялась переходить к Тутберидзе из-за ее сурового нрава

Хромых перешла в команду Этери Тутберидзе относительно недавно. Ее позвали перед Олимпиадой-2018, тогда в «Хрустальном» появился новый тренер Сергей Розанов для работы с новисами, то есть спортсменами от 11 до 13 лет. Фокус внимания сразу переключился на Камилу Валиеву, о которой эксперты говорили лет с восьми. Некоторые вспоминали Дарью Усачеву, чьи хореографические данные также выделялись среди сверстниц.

Майю сначала не замечали, хотя сама Этери обратила на нее свой взгляд еще в 2014-м. Тогда родители Хромых решились на переезд из Нижнего Тагила, где она и занималась до восьми лет у Анны Болдиной. В столице выбрали команду Тутберидзе, которая только что прославилась успехом на Олимпиаде. Самый успешный тренер последнего десятилетия положительно отзывалась о девушке, но из-за очень юного возраста определила к Анне Царевой. Именно Царева поставила Хромых все тройные прыжки.

Переход к Тутберидзе был делом времени, хотя сама Майя сначала побаивалась. Повлияли истории о жестких нравах знаменитого специалиста. «Я к Этери Георгиевне не то чтобы не просилась... Скорее боялась тех самых слухов: что все очень жестко, что сюда не стоит идти. Я и маме говорила: не пойду, боюсь. Меня пугала неизвестность. Поначалу вообще наотрез отказывалась, а потом подумала: «Здесь же все-таки результат». У всех все получается, и все живы-здоровы», — говорила Майя в интервью RT.

Затем Хромых нашла общий язык со своим новым тренером. Более того, Тутберидзе помогла решить Майе некоторые социальные проблемы. Ранее Хромых оценивала себя как закрытого человека, а атмосфера в «Хрустальном» помогла ей раскрепоститься. Сыграли свою роль шутки Тутберидзе. В микст-зоне Майя и сегодня не самый яркий персонаж, но прогресс в общении с журналистами очевиден. Хромых еще не привычен статус звезды, который закрепляется за фигуристками «Самбо-70», но постепенно она входит во вкус.

Хромых проигрывала Фроловой и не попала в финал «Гран-при»

Правда, спортивные успехи даже в новом коллективе сразу к Хромых не приходили. Она не выделялась яркими данными в артистизме или статусом подающей большие надежды, поэтому для побед критично нужны были четверные. Майя взялась за четверной сальхов и безуспешно долбила его полтора года. В первый юниорский сезон он не получился ни разу.

В результате Майя набирала менее 200 баллов и не попала в финал серии «Гран-при». Зато отобралась на чемпионат мира среди юниоров, благодаря лояльному внутреннему судейству и возрастным ограничениям от Международного союза конькобежцев (ISU). В Таллине Хромых заняла четвертое место, уступив подругам по группе Валиевой, Усачевой, а также американке Алисе Лью. Так за Хромых закрепился статус только третьей в этом поколении девушек Тутберидзе. Запасным вариантом, на который если и сделают ставку, то в случае проблем у остальных.

Второй год по юниорам плавно перешел во взрослый, поскольку коронавирус спутал планы многим спортсменам. Но и на этапах Кубка России все заканчивалось ровно так же, как и на этапах юниорской серии «Гран-при». Так, примерно год назад в Сызрани Майя без вариантов проиграла Анне Фроловой из ЦСКА. Снова попытка сальхова — и снова падение с недокрученного элемента.

Безуспешные попытки исполнить прыжок, который на публике Хромых ни разу показать не могла, стали поводом для шуток. В интернете иронизировали над фигуристкой, называя ее ультра-си «хромосальховом». Не до смеха было разве что Тутберидзе, которая понимала — без четверных Майи на пьедестале больших турниров не будет. Поэтому она даже предлагала спортсменке подумать о переходе в танцы на льду. Это классическое поведение Этери — если не идут сложные прыжки, значит, нужно идти в танцы. Также Тутберидзе посоветовала поступить и своей дочери Диане Дэвис.

Медведева была недовольна участием Хромых в ее команде

Чистого сальхова от Хромых трудно было дождаться даже на разминках и тренировках. Словно у нее был страх камеры и зрителей, при которых она неизменно ошибалась. На Кубке Первого канала на фигуристке и вовсе чуть не поставили крест, когда она сорвала произвольную и помешала победить команде Евгении Медведевой. Медведева затем на пресс-конференции жаловалась на не совсем справедливую систему распределения составов. Фамилии не назывались, но было очевидным, что слабое звено в команде Медведевой — это Хромых.

Тренеры «Хрустального» в то же время радовались упорству спортсменки и отмечали прогресс. По словам Даниила Глейхенгауза, у Майи к этой зиме статистика четверного на тренировках поднялась примерно до 70 процентов. К тому же вместе с сальховом Хромых начала готовить тулуп. Поначалу он исполнялся на стартах с такой же статистикой успеха, как и сальхов. То есть нулевой. Тогда штаб Тутберидзе пошел на неожиданный ход — выпустил Майю сразу с двумя четверными. И тулупом, и сальховом.

Со стороны это выглядело как издевательство (с чем был согласен даже Глейхенгауз), но ход сработал. Хромых выдала практически идеальный прокат в феврале этого года в финале Кубка России, уступив Валиевой только за счет огромного гандикапа Камилы после короткой программы. Финал Кубка стал для Хромых водоразделом. На нее впервые стали смотреть всерьез.

В олимпийский сезон она входит теперь в совсем другом статусе. Ее не называют фаворитом Игр в Пекине, да и гарантий на участие в соревнованиях в Китае никто не дает. Но их в текущей ситуации нет ни у кого. Зато шансы у Майи на Олимпиаду сейчас явно выше, чем у Анны Щербаковой и Алены Косторной. Первая, похоже, потеряла четверные из-за многочисленных травм и находится в кризисе. Вторая загнала себя в яму сменами катков. Трусова на US International Classic заочно также проигрывает Хромых, Усачеву мы видели только на контрольных прокатах, но без тройного акселя ей Майя точно не по зубам. А значит, лучше Хромых из девушек «Самбо-70» стартовала только Валиева со своими мировыми рекордами.