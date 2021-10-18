Первая пресс-конференция главного тренера национальной команды.

Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов в пресс-центре ТАСС назвал тренерский штаб, который поедет на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Помощники главного тренера: Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.

Генеральный менеджер: Илья Ковальчук.

Консультант: Олег Знарок.

Советники: Валерий Каменский, Игорь Есмантович.

Также новоиспеченный главный тренер национальной команды ответил на вопросы журналистов.

У Ковальчука большой авторитет среди всех игроков

— Что больше слышали от близких после назначения — поздравлений или пожеланий держаться?

— И то, и другое. Это мой взвешенный шаг, надо только двигаться вперед.

— Кто будет руководить сборной на Евротуре?

— На Кубке Карьяла руководить сборной будет Браташ, на кубке Первого канала будет новый тренерский штаб во главе со мной. Главы штаба не будет — только я и помощники. У Набокова действующий контракт с «Сан-Хосе». На кубок Первого канала ищем ему замену.

— Как вы оцениваете вероятность приезда игроков НХЛ на Олимпиаду?

— Сейчас мы полностью работаем в направлении НХЛ. От этого отталкиваемся. Что будет в дальнейшем — посмотрим.

— Почему Ковальчук генеральный менеджер?

— У меня был долгий разговор с ним. Он участвовал в пяти Олимпиадах, хорошо знает всех ребят из НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про хоккеистов, которых не знаю я. У нас уже был опыт в Турине, когда генменеджером был Буре.

— Получается, он заканчивает карьеру игрока?

— Сейчас он не будет нигде играть, сконцентрируется на этой работе. Что дальше — его решение.

— Понадобится ли еще что-то дорабатывать с ним перед играми?

— Думаю, с Ковальчуком ничего дорабатывать не надо. Он готов, заряжен. На лавке его не будет, там только тренерский штаб. Можно сказать, что он неофициальный капитан. У Ильи большой авторитет среди игроков, к нему с уважением относятся и журналисты. Даже не сомневаюсь, что он поможет в сборной.

Знарка на лавке не будет

— Рассматривали ли вы на Павла Дацюка на роль генменеджера?

— Паша еще думает, играть ему или нет.

— Что с Олегом Знарком?

— У Олега Знарка подписано с федерацией соглашение на позицию консультанта. Я с ним встречался, он открыт к общению. На лавке его не будет, но он поможет нам в роли консультанта.

— А будет ли на этой же позиции Брагин?

— Не знаю, будет ли роль у Брагина на ОИ. Ничего не могу сказать, надо спрашивать у ФХР.

— Почему решили взять Сергея Федорова? Он с ЦСКА проигрывает «Куньлуню» и «Амуру».

— У Сергея Федорова большой опыт, знает прекрасно всю кухню НХЛ и КХЛ. Я общался с каждым из кандидатов, у меня с Сергеем одно видение. Что касается его работы в клубе, то это спорт. Из двух поражений выводы не делают. Это мой выбор, спрашивать будут с меня. Так что такие вопросы неэтичны.

У меня нормальные отношения с ФХР

— Как пришла идея назначить советников? Какое у них будет направление?

— Направление мы им дадим. Тот же Каменский — человек с большим опытом. Иногда я с ним советовался, когда даже стоял на лавке. Есмантович хорошо знает игроков с российского рынка, все это пойдет в дело.

— Как вы оцените ваши отношения с федерацией?

— У меня нормальные отношения с ФХР, я в их системе, я же представляю сборную.

— Поедет ли на Олимпиаду Роман Ротенберг?

— Думаю, Роман Ротенберг будет на ОИ, он первый вице-президент. Скорее всего, будет отвечать за организационные вопросы.

— Есть ли понимание по персоналу сборной?

— У нас есть уже рабочий персонал в сборной, они с 2014 года. Будем обсуждать, разговаривать с федерацией. Думаю, преград не будет, если попросим кого-нибудь из клубов отпустить.

Игроки из КХЛ могут попасть на Олимпиаду

— Как будут готовиться игроки НХЛ?

— Я сам участвовал на Олимпийских играх, когда играл и был в штабе при подготовке к играм 2018 года. Там у нас была возможность целенаправленно месяц готовиться. А сейчас другая ситуация. Игроки НХЛ успеют только пару тренировок провести. Скоро поеду в северную Америку общаться с ребятами, чтобы они понимали все требования. Будет дистанционная работа. Сроки моей поездки туда — с конца октября. Там уже с Гончаром и Ковальчуком будем все продумывать. Малахов тоже будет помогать.

Потом я вернусь в Москву, а они будут просматривать все игры. У нас будет полная информация. По городам Северной Америки еще не решили, будет зависеть от логистики. Нужен контакт, хочу разговаривать с ребятами. Важно, чтобы у нас сложилась команда единомышленников и все игроки понимали ответственность. Я сам играл в НХЛ и понимаю, что выступления за клуб и сборную — разные вещи. Тут нужно убрать свое «я», работать на команду. Есть случаи, когда игры не шли у сильных игроков на Олимпиаде. Тот же Кросби в 2010-м, который до гола в финале не мог себя показать.

— Кто вас первым поздравил из игроков НХЛ?

— Сашка Овечкин.

— Могут ли на Олимпиаду попасть игроки из КХЛ?

— Не исключаю, что на играх будут игроки из КХЛ. Для них все двери открыты, будем просматривать кандидатов на Кубке Первого канала.

— Зачем ваш штаб будет руководить сборной на Кубке Первого канала?

— Проверка боем, нужно будет понять химию в тренерском штабе. Плюс нельзя исключать вариант Б, если игроки из НХЛ не поедут. Но я не представляю, что должно случиться, чтобы они не поехали. Плюс говорю открыто, что мы будем просматривать там кандидатов из КХЛ.

— На Кубок Карьяла поедет молодежная сборная?

— Будут не только молодые игроки, планируем микс.

Буду ждать напутствия от президента страны

— Какую схему вы будете ставить?

— Зачем это рассказывать, это же моя схема. Общался с тренерским штабом, обсуждали эту тему. Это наша внутренняя кухня.

— Могут ли сократить срок дисквалификации Евгению Кузнецову, чтобы он поехал на ОИ?

— Мы работаем в этом направлении, будем стараться добиться его участия на играх. Но там много нюансов. Когда будет больше информации, мы все объявим. Я сам с ним общался, он горит желанием. То, что у него было — уже в прошлом.

— Президент Путин вас уже напутствовал?

— Президент страны дает напутствие обычно непосредственно перед началом ОИ. Сейчас еще 4 месяца до старта. Будем ждать!

— Вы много работали помощником у наших великих специалистов. От кого возьмете больше всего опыта?

— Из всех моих предыдущих должностей опыт мне пригодится. Быть тренером и генменеджером — разные вещи. Как говорил Юрзинов, тренер — это психолог. Тренер должен найти подход к каждому игроку, чтобы тот выдал самое лучшее, что у него есть. Что-то будет зависеть от желания игроков. Думаю, сейчас любо хоккеист нашей сборной будет чувствовать ответственность. Ковальчук как раз и будет активно общаться с игроками, я же больше сконцентрируюсь на тренировочном процессе. Нам нужен хороший микроклимат в команде.

Тихонов — один из величайших тренеров в нашей хоккейной истории. От него нужно брать победы, при нем сборная все время была на вершине. Концепция Юрзинова мне близка. Я видел его каждый день. Мы сидели на сборах долго, он был мне как отец. До сих пор с ним общаюсь, он меня тоже поздравил. От него взял бы и общение с игроками, и тактические схемы. От него возьму побольше, чем от кого-либо.

Контракт заключен до конца Олимпиады

— Вы читали, что ваше назначение связывают с борьбой кланов в верхах российского хоккея?

— Не читаю, что пишут про причины моего назначения. Если я еще и это буду читать, вообще нужно заканчивать.

— Вы понимаете, насколько тяжело вам будет отстоять золото игр?

— Защищать титул всегда тяжелее. Понятно, что будет трудно, на ОИ приедут все сильнейшие. Проходных матчей не будет. Посмотрите, сколько в НХЛ играет немцев и швейцарцев сейчас. Это спорт, на Олимпиаде может произойти все, что угодно. Да, канадцы сильны, но всегда можно настроиться. Иллюзий никто не строит, но верю, что у нашей команды есть все для борьбы.

— Вы готовы к китайской специфике проведения турнира?

— Пока тяжело сказать о китайской специфике. У меня был опыт в Риге на ЧМ, но тут все будет иначе. Наверное, лишний раз куда-нибудь пойти будет нельзя. Игроки НХЛ это проходили в прошедшем сезоне. Не вижу проблем, чтобы это как-то сказалось на результате. Все будут в одинаковых условиях.

— До какого срока заключен ваш контракт?

— У нас есть регламент в федерации. Пока контракт заключен до конца ОИ. Но там есть пункт о возможном продлении. Все будет зависеть от нас. Сейчас надо сконцентрироваться на Олимпиаде.

— Вас не расстраивает, что вас не назначили в сборную пораньше?

— Всегда хочется побольше времени. Если бы начал с начала лета, было бы попроще. Но я не жалуюсь, я сам согласился. Понимаю всю ответственность, я готов.