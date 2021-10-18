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Объявлен тренерский штаб хоккейной сборной России на Олимпиаду-2022

Стал известен тренерский штаб хоккейной сборной России на Олимпийские игры в Пекине-2022
12:07
Алексей Жамнов. Фото photo.khl.ru
Алексей Жамнов. Фото photo.khl.ru
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Сегодня, 18 октября, стал известен состав тренерского штаба сборной России на Олимпийские игры в Пекине-2022.

Как и сообщала в конце сентября Федерация хоккея России, главным тренером будет Алексей Жамнов.

Также в тренерский штаб вошли следующие специалисты: Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Генеральным менеджером на этот цикл будет Илья Ковальчук. Об этом наставник сборной рассказал на пресс-конференции.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария и Дания.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное