Объявлен тренерский штаб хоккейной сборной России на Олимпиаду-2022

Сегодня, 18 октября, стал известен состав тренерского штаба сборной России на Олимпийские игры в Пекине-2022.

Как и сообщала в конце сентября Федерация хоккея России, главным тренером будет Алексей Жамнов.

Также в тренерский штаб вошли следующие специалисты: Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Генеральным менеджером на этот цикл будет Илья Ковальчук. Об этом наставник сборной рассказал на пресс-конференции.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария и Дания.