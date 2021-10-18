Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова, из-за которой россиянин не сможет принять участия в Олимпийских играх в Пекине.

«Могут ли сократить срок дисквалификации Кузнецову, чтобы он поехал на ОИ? Мы работаем в этом направлении, будем стараться добиться его участия на играх. Но там много нюансов. Когда будет больше информации, мы все объявим. Я сам с ним общался, он горит желанием. То, что было, уже в прошлом.

Президент страны дает напутствие обычно непосредственно перед началом ОИ. Сейчас еще четыре месяца до старта. Будем ждать!

Опыт всех моих предыдущих должностей мне пригодится. Быть тренером и генменеджером — разные вещи. Как говорил Юрзинов, тренер — это психолог. Тренер должен найти подход к каждому игроку, чтобы тот выдал самое лучшее, что у него есть. Что-то будет зависеть от желания игроков. Думаю, сейчас любой хоккеист нашей сборной будет чувствовать ответственность. Ковальчук как раз и станет активно общаться с игроками, я же больше сконцентрируюсь на тренировочном процессе. Нам нужен хороший микроклимат в команде", — сказал тренер на пресс-конференции.

18 октября стал известен тренерский штаб сборной на Игры-2022 в Пекине.