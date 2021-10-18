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«Нельзя исключать вариант Б, если игроки из НХЛ не поедут». Жамнов — об игроках КХЛ в сборной на Олимпиаде

Жамнов объяснил работу тренерского штаба сборной на Кубке Первого канала
12:28
Алексей Жамнов (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Жамнов (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отметил, что именно на матчах евротура штаб будет отсматривать кандидатов в сборную на Олимпийские игры в Пекине.

«У нас есть уже рабочий персонал в сборной, они с 2014 года. Будем обсуждать, разговаривать с федерацией. Думаю, преград не будет, если попросим кого-нибудь из клубов отпустить.

Смысл работы штаба на Кубке Первого канала? Проверка боем, нужно будет понять химию в тренерском штабе. Плюс нельзя исключать вариант Б, если игроки из НХЛ не поедут. Но я не представляю, что должно случиться, чтобы они не поехали. Плюс говорю открыто, что мы будем просматривать там кандидатов из КХЛ.

На Кубок Карьяла поедут не только молодые игроки, но и взрослые. Будет микс", — сообщил тренер на пресс-конференции.

18 октября стал известен тренерский штаб сборной на Игры-2022 в Пекине.

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Сергей Федоров все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное