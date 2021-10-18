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Жамнов заявил, что не читает мнение прессы о своем назначении в сборную России

Жамнов не читает мнение прессы о своем назначении в сборную России
12:38
Алексей Жамнов. Фото photo.khl.ru
Алексей Жамнов. Фото photo.khl.ru
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Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал разговоры в прессе о своем назначении, а также рассказал о вероятной поездке Романа Ротенберга на Олимпийские игры.

«Не читаю, что пишут про причины моего назначения. Если я еще и это буду читать, вообще нужно заканчивать.

Думаю, Роман Ротенберг будет на Олимпиаде, он первый вице-президент. Скорее всего, будет отвечать за организационные вопросы", — сказал тренер на пресс-конференции.

Также стало известно, что советниками главного тренера станут Валерий Каменский и Игорь Есмантович.

18 октября стал известен тренерский штаб сборной на Игры-2022 в Пекине.

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Сергей Федоров все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное