Жамнов заявил, что не читает мнение прессы о своем назначении в сборную России
Жамнов не читает мнение прессы о своем назначении в сборную России
12:38
Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал разговоры в прессе о своем назначении, а также рассказал о вероятной поездке Романа Ротенберга на Олимпийские игры.
«Не читаю, что пишут про причины моего назначения. Если я еще и это буду читать, вообще нужно заканчивать.
Думаю, Роман Ротенберг будет на Олимпиаде, он первый вице-президент. Скорее всего, будет отвечать за организационные вопросы", — сказал тренер на пресс-конференции.
Также стало известно, что советниками главного тренера станут Валерий Каменский и Игорь Есмантович.
18 октября стал известен тренерский штаб сборной на Игры-2022 в Пекине.
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное
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