Жамнов заявил, что не читает мнение прессы о своем назначении в сборную России

Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал разговоры в прессе о своем назначении, а также рассказал о вероятной поездке Романа Ротенберга на Олимпийские игры.

«Не читаю, что пишут про причины моего назначения. Если я еще и это буду читать, вообще нужно заканчивать.

Думаю, Роман Ротенберг будет на Олимпиаде, он первый вице-президент. Скорее всего, будет отвечать за организационные вопросы", — сказал тренер на пресс-конференции.

Также стало известно, что советниками главного тренера станут Валерий Каменский и Игорь Есмантович.

18 октября стал известен тренерский штаб сборной на Игры-2022 в Пекине.