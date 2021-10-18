Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что скоро отправится в Северную Америку для переговоров с российскими хоккеистами НХЛ. А также отметил, что в команде на Олимпиаде смогут принять участие игроки из КХЛ.

«Я сам участвовал на ОИ, когда играл и был в штабе при подготовке к играм 2018 года. Там у нас была возможность целенаправленно месяц готовиться. А сейчас другая ситуация. Игроки НХЛ успеют только пару тренировок провести. Скоро поеду в северную Америку общаться с ребятами, чтобы они понимали все требования. Будет дистанционная работа.

Нужен контакт, хочу разговаривать с ребятами. Важно, чтобы у нас сложилась команда единомышленников и все игроки понимали ответственность. Я сам играл в НХЛ и понимаю, что выступления за клуб и сборную — разные вещи. Тут нужно убрать свое «Я», работать на команду. Есть случаи, когда игры не шли у больших игроков на Олимпиаде. Тот же Кросби в 2010, который до гола в финале не мог себя показать.

Не исключаю, что на играх будут игроки из КХЛ. Для них все двери открыты, будем просматривать кандидатов на Кубке первого канала.", — сообщил тренер на пресс-конференции.

18 октября стал известен тренерский штаб сборной на Игры-2022 в Пекине.