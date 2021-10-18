Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, какая роль будет у бывшего наставника национальной команды Олега Знарка.

«У Олега Знарка подписано соглашение как консультанта. Я с ним встречался, он открыт к общению. На лавке его не будет, но он поможет нам в роли консультанта.

У Набокова действующий контракт с «Сан-Хосе». На кубок первого канала ищем ему замену. У меня нормальные отношения с ФХР, я в их системе, я же представляю сборную", — сообщил тренер на пресс-конференции.

18 октября стал известен тренерский штаб сборной на Игры-2022 в Пекине.