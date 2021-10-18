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«На лавке его не будет». Жамнов — о роли Знарка в сборной России на Олимпиаде-2022

Знарок будет помогать сборной России на Олимпиаде-2022 в качестве консультанта
12:16
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Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, какая роль будет у бывшего наставника национальной команды Олега Знарка.

«У Олега Знарка подписано соглашение как консультанта. Я с ним встречался, он открыт к общению. На лавке его не будет, но он поможет нам в роли консультанта.

У Набокова действующий контракт с «Сан-Хосе». На кубок первого канала ищем ему замену. У меня нормальные отношения с ФХР, я в их системе, я же представляю сборную", — сообщил тренер на пресс-конференции.

18 октября стал известен тренерский штаб сборной на Игры-2022 в Пекине.

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Сергей Федоров все материалы автора
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