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«Это мой выбор, спрашивать будут с меня». Жамнов — о приглашении Сергея Федорова в сборную на Олимпиаду

Жамнов заявил, что сам принял решение пригласить Федорова в штаб сборной России на Олимпиаду-2022
12:24
Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что приглашение тренера ЦСКА Сергея Федорова в штаб национальной команды — его решение.

«Какую схему я буду ставить? Зачем это рассказывать, это же моя схема. Общался с тренерским штабом, обсуждали эту тему. Это наша внутренняя кухня. Не знаю, будет ли роль у Брагина на ОИ. Ничего не могу сказать, надо спрашивать у ФХР.

У Сергея Федорова большой опыт, знает прекрасно всю кухню НХЛ и КХЛ. Я общался с каждым из кандидатов, у меня с Сергеем одно видение. ЦСКА проигрывает не самым сильным командам? Это спорт. Из двух поражений выводы не делают. Это мой выбор, спрашивать будут с меня. Так что такие вопросы неэтичны", — сказал тренер на пресс-конференции.

18 октября стал известен тренерский штаб сборной на Игры-2022 в Пекине.

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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное