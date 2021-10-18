Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что приглашение тренера ЦСКА Сергея Федорова в штаб национальной команды — его решение.

«Какую схему я буду ставить? Зачем это рассказывать, это же моя схема. Общался с тренерским штабом, обсуждали эту тему. Это наша внутренняя кухня. Не знаю, будет ли роль у Брагина на ОИ. Ничего не могу сказать, надо спрашивать у ФХР.

У Сергея Федорова большой опыт, знает прекрасно всю кухню НХЛ и КХЛ. Я общался с каждым из кандидатов, у меня с Сергеем одно видение. ЦСКА проигрывает не самым сильным командам? Это спорт. Из двух поражений выводы не делают. Это мой выбор, спрашивать будут с меня. Так что такие вопросы неэтичны", — сказал тренер на пресс-конференции.

18 октября стал известен тренерский штаб сборной на Игры-2022 в Пекине.