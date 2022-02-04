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Сегодня, 17:54

Юрий Лоза: «Эти Олимпийские игры не смогут сравниться с соревнованиями в Сочи в 2014 году»

Юрий Лоза признался, что не будет следить за Олимпиадой в Пекине
Антон Иванов

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» высказался о церемонии открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине.

«Конечно, церемония, как всегда, была красочная. Но если честно, то я не буду следить за этой Олимпиадой. Просто не могу смотреть на спортсмена, который дает интервью в маске, или наблюдать голые трибуны без болельщиков. Там же все привитые и с отрицательными тестами. Чего они все боятся, микрофонов? Это же бред какой-то. Эти Олимпийские игры не смогут сравниться с соревнованиями в Сочи в 2014 году. В Пекине праздника не будет. А когда на Олимпиаде нет праздника, какой смысл ее смотреть вообще? Тем более мы без флага и гимна опять. За кого нам болеть, за Чайковского что ли? Через два года нам вернут наш флаг и опять что-то на нас повесят. Это никогда не закончится», — сказал Лоза «СЭ».

Церемония открытия Олимпийских игр в&nbsp;Пекине. Главное счастье — предвкушение счастья. В Пекине открылись 24-е зимние Олимпийские игры

4 февраля в Пекине на стадионе «Птичье гнездо» прошла церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. В параде приняли участие 95 стран, в том числе делегация России, которая выступит на Играх под именем Олимпийского комитета страны из-за санкций ВАДА.

У россиян знаменосцами стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

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