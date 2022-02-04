Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 17:55

ОКР — понятно без иероглифов. Фото

Сборная ОКР стала единственной, которой не потребовались иероглифы в снежинке с названиями стран
Анна Горшкова
Корреспондент
Олимпийская снежинка с названиями стран участниц.
Фото AFP

Сборная ОКР (англ. ROC) стала единственной, которой не потребовались иероглифы в снежинке с названиями стран.

Остальные олимпийские команды были написаны на английском и на китайском языках.

Сборная России выступает на Играх-2022 под именем Олимпийского комитета страны, без российского флага и гимна из-за международных санкций. Ограничения будут действовать до 16 декабря 2022 года.

Ранее завершилась церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Мероприятие прошло на стадионе «Птичье гнездо» в столице Китая. В параде приняли участие 95 стран.

В Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта, объединяющих 15 дисциплин.

Олимпиада
Россия на Играх
ОКР
3
1
Читайте также
Американцы уходят в отрыв от сборной России при спорном судействе. Есть ли повод для паники?
Украина готовит призовые больше, чем у России и США: Сколько страны готовы платить за медали Олимпиады в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
«Я знаю, каким трудом удалось отстоять наш триколор». Свищев — о форме сборной России на открытии Олимпиады
Ирина Роднина: «Я не поняла идеи с зажжением Олимпийского огня»
«Все было очень красиво! Снежинки с маленьким факелом — это очень трогательно!» Вяльбе — об открытии Олимпиады
Юрий Лоза: «Эти Олимпийские игры не смогут сравниться с соревнованиями в Сочи в 2014 году»
Тарасовой не понравилась форма российских спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Пекине
Владимир Пресняков: «Не могу сказать, что эта церемония открытия была ярче открытия Олимпиады в Сочи-2014»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрий Лоза: «Эти Олимпийские игры не смогут сравниться с соревнованиями в Сочи в 2014 году»

«Я знаю, каким трудом удалось отстоять наш триколор». Свищев — о форме сборной России на открытии Олимпиады
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости