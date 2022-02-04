Сборная ОКР стала единственной, которой не потребовались иероглифы в снежинке с названиями стран

Сборная ОКР (англ. ROC) стала единственной, которой не потребовались иероглифы в снежинке с названиями стран.

Остальные олимпийские команды были написаны на английском и на китайском языках.

Сборная России выступает на Играх-2022 под именем Олимпийского комитета страны, без российского флага и гимна из-за международных санкций. Ограничения будут действовать до 16 декабря 2022 года.

Ранее завершилась церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Мероприятие прошло на стадионе «Птичье гнездо» в столице Китая. В параде приняли участие 95 стран.

В Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта, объединяющих 15 дисциплин.