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Сегодня, 17:53

Тарасовой не понравилась форма российских спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала форму российских спортсменов, в которой они были на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

«Следила за церемонией с самого начала. Прекрасное открытие Олимпиады. Очень просто и очень эмоционально.

По форме не сказала бы, что наши идут. Мне не понравилась форма. Она не достойна наших спортсменов. Тем более мы идем без надписи «Россия» — нас должны узнавать по форме. Здесь непонятно что и сбоку бантик. Хотелось бы, что понравилась», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Сборная России (ОКР) приняла участие в параде участников Игр под 46-м номером. Знаменосцами стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

 
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Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4597879-neponyatno-chto-i-sboku-bantik-tarasova-o-forme-rossijskih-sportsmenov-na-otkrytii-oi.html
Олимпиада
Татьяна Тарасова
ОКР
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