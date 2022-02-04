Владимир Путин прибыл в Пекин, где посетит церемонию открытия Олимпиады

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где посетит церемонию открытия зимней Олимпиады.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова, программа визита рассчитана на один день. Глава российского государства примет участие в российско-китайских переговорах, после чего встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

После этого Путин будет присутствовать в качестве гостя на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Церемония пройдет сегодня, 4 февраля, начало — в 15.00 (мск).

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.