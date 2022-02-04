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Пекин-2022

Сегодня, 09:25

Владимир Путин прибыл в Пекин, где посетит церемонию открытия Олимпиады

Иван Торопцев
Корреспондент
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где посетит церемонию открытия зимней Олимпиады.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова, программа визита рассчитана на один день. Глава российского государства примет участие в российско-китайских переговорах, после чего встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

После этого Путин будет присутствовать в качестве гостя на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Церемония пройдет сегодня, 4 февраля, начало — в 15.00 (мск).

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/politika/13615731
Олимпиада
Владимир Путин
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