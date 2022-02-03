Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 4 февраля

4 февраля в Пекине пройдет церемония открытия Олимпиады и стартует турнир по фигурному катанию

На Олимпийских играх в Пекине в пятницу, 4 февраля, пройдет церемония открытия Она начнется в 15.00 (время московское).

Перед этим на Олимпиаде стартует командный турнир в фигурном катании, продолжатся соревнования в миксте у керлингистов, а также женский хоккейный турнир.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня (время московское)

4 февраля, пятница

Горные лыжи

5.00 Мужчины. Скоростной спуск. Тренировочный заезд

Керлинг

3.35 Микст. Групповой турнир. Швеция — Австралия

Микст. Групповой турнир. Канада — Швейцария (Матч Игра)

Микст. Групповой турнир. Италия — Норвегия

8.35 Микст. Групповой турнир. Чехия — Италия

Микст. Групповой турнир. Китай — Канада

Микст. Групповой турнир. Великобритания — Австралия

Микст. Групповой турнир. Швеция — США (Матч Игра)

Прыжки с трамплина

6.00 Женщины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки

Наши: Ирма Махиня, София Тихонова, Ирина Аввакумова, Александра Кустова.

9.00 Мужчины. Нормальный трамплин

Тренировочные прыжки. Илья Манков, Михаил Назаров, Данил Садреев, Евгений Климов.

Сани

6.00 Женщины. Тренировочные заезды. Группа А

Наши: Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова

Фигурное катание

4.55 Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа (Первый канал)

Наши: Марк Кондратюк.

6.35 Командные соревнования. Танцы. Ритм-танец (Первый канал)

Наши: Виктория Сииницына/Никита Кацалапов.

8.15 Командные соревнования. Пары. Короткая программа (Первый канал)

Наши: Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Хоккей

7.10 Женщины. Групповой турнир. РОССИЯ — Швейцария (matchtv.ru)

Женщины. Групповой турнир. Дания — Китай