Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 4 февраля
Перед этим на Олимпиаде стартует командный турнир в фигурном катании, продолжатся соревнования в миксте у керлингистов, а также женский хоккейный турнир.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня (время московское)
4 февраля, пятница
Горные лыжи
5.00 Мужчины. Скоростной спуск. Тренировочный заезд
Керлинг
3.35 Микст. Групповой турнир. Швеция — Австралия
Микст. Групповой турнир. Канада — Швейцария (Матч Игра)
Микст. Групповой турнир. Италия — Норвегия
8.35 Микст. Групповой турнир. Чехия — Италия
Микст. Групповой турнир. Китай — Канада
Микст. Групповой турнир. Великобритания — Австралия
Микст. Групповой турнир. Швеция — США (Матч Игра)
Прыжки с трамплина
6.00 Женщины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки
Наши: Ирма Махиня, София Тихонова, Ирина Аввакумова, Александра Кустова.
9.00 Мужчины. Нормальный трамплин
Тренировочные прыжки. Илья Манков, Михаил Назаров, Данил Садреев, Евгений Климов.
Сани
6.00 Женщины. Тренировочные заезды. Группа А
Наши: Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова
Фигурное катание
4.55 Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа (Первый канал)
Наши: Марк Кондратюк.
6.35 Командные соревнования. Танцы. Ритм-танец (Первый канал)
Наши: Виктория Сииницына/Никита Кацалапов.
8.15 Командные соревнования. Пары. Короткая программа (Первый канал)
Наши: Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Хоккей
7.10 Женщины. Групповой турнир. РОССИЯ — Швейцария (matchtv.ru)
Женщины. Групповой турнир. Дания — Китай