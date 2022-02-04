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Сегодня, 08:41

Панды Московского зоопарка предсказали итоги Олимпиады в Пекине. Видео

Роман Шишов
Корреспондент

Большие панды в Московском зоопарке предсказали общекомандный зачет Олимпиады в Пекине. Животные выбраны, так как они являются символом Китая и одним из символов Игр.

«Мы никогда раньше не обращались к пандам за помощью в предсказании итогов спортивных состязаний, — говорится в сообщении зоопарка. — Но в этот раз ситуация исключительная: панда — символ Китая и один из символов предстоящей Олимпиады, кому, как не им, чувствовать исход соревнований.

Мы предложили Жуи и Диндин выбрать страны, которые будут лидерами в общекомандном олимпийском зачете. Им было предложено по 5 одинаковых конусов с флагами стран.

Конусы были пустые, в них не было никаких лакомств, также они были равно удалены от выходов в уличные вольеры".

В итоге животные отдали предпочтение России, Китаю, Германии и США.

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