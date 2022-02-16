Свищев предложил кандидатуру Большунова в качестве знаменосца сборной России на церемонии закрытия Олимпиады

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил кандидатуру лыжника Александра Большунова в качестве знаменосца российской команды на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.

Большунов завоевал на Играх две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.

«Александр Большунов — один из самых успешных спортсменов на Олимпийских Играх в Пекине, — сказал Свищев. — Решение будет принимать Олимпийский комитет России. Но я считаю, что Большунов заслуживает быть знаменосцем нашей команды на церемонии закрытия Олимпийских игр. По сути наша команда лыжников, и в частности Александр, стали движущей силой сборной на Олимпиаде в Пекине. В этом есть большая заслуга и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе».

Церемония закрытия Олимпийских игр состоится 20 февраля.