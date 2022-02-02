Станислав Поздняков рассказал, когда будет объявлено имя знаменосца сборной России

Имя знаменосца сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине станет известно 3 февраля

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков 2 февраля рассказал, когда будет объявлено имя знаменосца сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

«Уже завтра мы выберем знаменосца на церемонию открытия, которая пройдет 4 февраля. И с 4 февраля мы окунемся в очень яркое и запоминающееся путешествие, которое называется XXIV зимние Олимпийские игры. Будьте готовы, скоро все начнется», — сказал Поздняков пресс-службе ОКР.

Местом проведения церемонии станет, как и в 2008 году, пекинский национальный стадион, известный под названием «Птичье гнездо». Но в отличие от летних Игр соревнования здесь проводиться не будут.