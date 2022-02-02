Драчев считает, что Олимпиаду в Пекине должны были перенести на год

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что Олимпиаду в Пекине должны были перенести.

«Эти Олимпийские игры было бы правильно перенести, — приводит слова Драчева «Газета.Ru». — Но, если переносить нет возможности, тогда надо всем разрешить участвовать в Играх без каких-либо тестов. Если человек заболел с симптомами — головной болью, температурой, тогда его надо изолировать. А если нет симптомов, пусть выступает. Потому что мы можем получить лже-положительные тесты, это выбьет человека из колеи, а соревнования уже прошли. Так часть лидеров вылетит и в шорт-треке, и в хоккее. Мы понимаем, что есть виды спорта на улице, но есть и в зале, керлинг, к примеру.

Поэтому это уже не Олимпийские игры, а соревнования в больнице: где больше заболели, где меньше. Либо полностью надо все открывать и давать всем возможность участвовать, либо закрывать эту Олимпиаду и переносить ее на год».

Из-за положительных тестов на ковид Игры пропустят фигурист Михаил Коляда, скелетонист Никита Трегубов. Положительные результаты также оказались у бобслеистов Алексея Пушкарева и Василия Кондратенко, биатлонистки Валерии Васнецовой.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.