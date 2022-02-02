Рейс с президентом ОКР Поздняковым, сноубордистами и горнолыжниками вылетел в Пекин

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, а также сноубордисты сборной России, выступающие в параллельных дисциплинах, двоеборцы, горнолыжники и отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту отправились в Пекин на Олимпийские игры, сообщает ТАСС.

На этом рейсе в Пекин также отправилась биатлонистка Евгения Буртасова, которая заменила в составе национальной команды на Олимпийских играх заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.

Первоначально в среду в Пекин должен был вылететь один борт, однако «в связи с возникшей необходимостью» было решено организовать еще один рейс в этот же день. На нем позднее улетит мужская сборная России по хоккею.