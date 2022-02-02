Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 20:15

Рейс с президентом ОКР Поздняковым, сноубордистами и горнолыжниками вылетел в Пекин

Иван Шитик
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, а также сноубордисты сборной России, выступающие в параллельных дисциплинах, двоеборцы, горнолыжники и отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту отправились в Пекин на Олимпийские игры, сообщает ТАСС.

На этом рейсе в Пекин также отправилась биатлонистка Евгения Буртасова, которая заменила в составе национальной команды на Олимпийских играх заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.

Первоначально в среду в Пекин должен был вылететь один борт, однако «в связи с возникшей необходимостью» было решено организовать еще один рейс в этот же день. На нем позднее улетит мужская сборная России по хоккею.

Источник: https://tass.ru/sport/13598815
Олимпиада
Станислав Поздняков
1
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Сборная России по хоккею отдельным рейсом вылетела в Пекин
Четыре года назад Щербакова могла завершить карьеру, а Мишина только встала в пару с Галлямовым
Муж биатлонистки Буртасовой рассказал о причинах задержки ее регистрации на рейс в Пекин
«Столько понтов. Это неуважение к остальным». Российская прыгунья с трамплина Аввакумова — о хоккеистах сборной
«Непонятно, откуда у них столько понтов». Аввакумова — об отказе хоккеистов лететь с остальными олимпийцами
Екатерина Катникова: «На Олимпиаде мне все нравится»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Станислав Поздняков рассказал, когда будет объявлено имя знаменосца сборной России

Сборная США объявила имена знаменосцев на церемонии открытия Олимпийских игры в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости