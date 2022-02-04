Путин выразил уверенность в том, что российские и китайские спортсмены достойно выступят на Олимпиаде в Пекине

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выразил уверенность в том, что российские и китайские спортсмены достойно выступят на Олимпиаде в Пекине.

«Уверен, что наши спортсмены выступят достойно — и китайские, и российские. Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках. Мы знаем не понаслышке, что это огромная работа. Уверен, что наши китайские друзья проделали ее блестяще, как всегда это у вас происходит при подготовке таких крупных мероприятий.



Мы были у вас сначала в 2008 году на летней Олимпиаде, затем вы в 2014 году — на зимней в Сочи, и вот, как договаривались, сейчас у вас в Пекине на открытии зимних Олимпийских игр», — приводит ТАСС слова Путина.

Сегодня, 4 февраля Путин в качестве гостя посетит церемонию открытия Олимпиады, которая начнется в 15.00 (мск).

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.