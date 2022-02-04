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Сегодня, 10:59

Путин выразил уверенность в том, что российские и китайские спортсмены достойно выступят на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выразил уверенность в том, что российские и китайские спортсмены достойно выступят на Олимпиаде в Пекине.

«Уверен, что наши спортсмены выступят достойно — и китайские, и российские. Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках. Мы знаем не понаслышке, что это огромная работа. Уверен, что наши китайские друзья проделали ее блестяще, как всегда это у вас происходит при подготовке таких крупных мероприятий.

Мы были у вас сначала в 2008 году на летней Олимпиаде, затем вы в 2014 году — на зимней в Сочи, и вот, как договаривались, сейчас у вас в Пекине на открытии зимних Олимпийских игр», — приводит ТАСС слова Путина.

Сегодня, 4 февраля Путин в качестве гостя посетит церемонию открытия Олимпиады, которая начнется в 15.00 (мск).

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13616433
Олимпиада
Владимир Путин
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