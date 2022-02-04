ВАДА вернуло флаг Индонезии и Таиланду. Их наказание завершилось за четыре месяца

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) исключило Индонезию и Таиланд из списка стран, не соответствующих кодексу организации.

Это означает, что данные сборные теперь смогут выступать под национальными флагами на всех крупных турнирах, включая чемпионаты мира и Олимпиады. Дисквалификация была наложена в сентябре 2021 года и связана с различными нарушениями антидопингового доказательства.

Теперь исполком ВАДА пришел к выводу, что нарушения устранены. Это также дает восстановленным странам возможность претендовать на проведение на своей территории больших соревнований. В частности, Индонезия собирается организовать в 2023 году Всемирные пляжные Игры.

Лишенными признания ВАДА теперь остаются только две страны — Северная Корея и Россия. В случае с нашим национальном антидопинговым агентством дисквалификация с небольшим перерывом продолжается с 2015 года, и нет никакого четкого понимания, когда и при выполнении каких четких условий она закончится.