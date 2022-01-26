Вяльбе предложила перенести Олимпиаду: «Лучше было бы отложить Игры на год»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Олимпийские игры-2022 в Пекине необходимо было перенести на следующий год, но подчеркнула, что делать это уже поздно. Олимпиада в Китае пройдет с 4 по 20 февраля.

«Хороших Олимпийских игр не будет. Похоже, что удачей будет уже просто приехать в Китай. Лучше было бы отложить Олимпиаду на год в надежде на улучшение ситуации с коронавирусом, но уже, конечно, слишком поздно. Представьте себе, что вам так же не повезло, как двум норвежским лыжницам», — сказала Вяльбе норвежскому TV2.

Положительные тесты на коронавирус сдали представительницы сборной Норвегии Хайди Венг и Анне Кьерсти Калво.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что из-за нескольких положительных тестов Олимпиаду не отменят.