Первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде

Первые спортсмены из России вылетели в Пекин для участия в Олимпийских играх, информирует ТАСС. Команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку вылетели из аэропорта Шереметьево в 21.05 (мск).

Это первая группа, которая отправилась на Олимпиаду. Общая численность делегации составила 59 человек: биатлонисты (10), конькобежцы (16), а также команды по женскому хоккею (23) и шорт-треку (10).

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.