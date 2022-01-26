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Пекин-2022

Сегодня, 21:49

Первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде

Иван Шитик
Корреспондент

Первые спортсмены из России вылетели в Пекин для участия в Олимпийских играх, информирует ТАСС. Команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку вылетели из аэропорта Шереметьево в 21.05 (мск).

Биатлонист Александр Логинов в&nbsp;аэропорту &laquo;Шереметьево&raquo; перед вылетом в&nbsp;Пекин.

Это первая группа, которая отправилась на Олимпиаду. Общая численность делегации составила 59 человек: биатлонисты (10), конькобежцы (16), а также команды по женскому хоккею (23) и шорт-треку (10).

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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