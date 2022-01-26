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Пекин-2022

Сегодня, 16:25

Татьяна Тарасова: «Олимпиаду не отменят из-за нескольких положительных тестов»

Иван Шитик
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможной отмене Олимпийских игр в Пекине из-за пандемии коронавируса.

«Олимпиаду не отменят из-за нескольких положительных тестов. Не думаю, что это получит массовый характер. Однако в некоторых видах спорта соревнования могут превратиться в фарс, если из-за коронавируса не смогут выступить лидеры», — сказала Тарасова RT.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/953679-tarasova-otmena-oi
Олимпиада
Татьяна Тарасова
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