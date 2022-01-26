Татьяна Тарасова: «Олимпиаду не отменят из-за нескольких положительных тестов»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможной отмене Олимпийских игр в Пекине из-за пандемии коронавируса.

«Олимпиаду не отменят из-за нескольких положительных тестов. Не думаю, что это получит массовый характер. Однако в некоторых видах спорта соревнования могут превратиться в фарс, если из-за коронавируса не смогут выступить лидеры», — сказала Тарасова RT.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.