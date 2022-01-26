Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 18:34

Спортсменам на Олимпиаде разрешили снимать маски во время награждения

Иван Шитик
Корреспондент

Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам снимать маски во время церемонии награждения на Олимпиаде в Пекине. Организационный комитет Игр утвердил данное решение, сообщает пресс-служба МОК.

Спортсмены должны носить маски до тех пор, пока не займут место на пьедестале почета. Затем будет дан сигнал, после чего атлеты могут снять маски и получить медали и подарки.

Однако во время группового фото на подиуме спортсмены снова должны быть в масках.

Олимпиада
0
Читайте также
Эстонцы, американцы и испанцы оставили русских фигуристов без Олимпиады. Cкандалы с отбором в других сборных
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Минспорта России усилил антиковидные меры перед Олимпиадой в Пекине: персоналу баз запретили покидать их территорию
Экс-тренер «Вердера» Анфанг дисквалифицирован на год за поддельный сертификат о вакцинации
Глава ФФККР рассказал о мерах против распространения коронавируса на олимпийских сборах
Газизов рассказал об итогах онлайн-совещания между представителями клубов РПЛ
Татьяна Тарасова: «Олимпиаду не отменят из-за нескольких положительных тестов»
Матчи АПЛ будут переносить только при четырех положительных тестах на коронавирус в клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минспорта России усилил антиковидные меры перед Олимпиадой в Пекине: персоналу баз запретили покидать их территорию
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости