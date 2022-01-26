Спортсменам на Олимпиаде разрешили снимать маски во время награждения

Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам снимать маски во время церемонии награждения на Олимпиаде в Пекине. Организационный комитет Игр утвердил данное решение, сообщает пресс-служба МОК.

Спортсмены должны носить маски до тех пор, пока не займут место на пьедестале почета. Затем будет дан сигнал, после чего атлеты могут снять маски и получить медали и подарки.

Однако во время группового фото на подиуме спортсмены снова должны быть в масках.