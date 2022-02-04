Он здесь за себя и за него. В Пекине выступит племянник погибшего в Ванкувере-2010 саночника

Самая красивая история этой Олимпиады.

Все помнят, что Ванкувер-2010 начался с ужаса. Молодой грузинский саночник Нодар Кумариташвили разбился во время тренировочных заездов. За пару часов до открытия Игр. Это было кошмаром.

Казалось бы, ничего хорошего в этой истории больше не может. Все. Конец. Баста.

Но для других жизнь продолжается. Немец Феликс Лох, который в итоге победил в Ванкувере, переплавил свою медаль на две. На одной попросил выгравировать портрет Нодара. Прилетел в Грузию на поминки и подарил ее семье Кумариташвили.

Все это видел Саба Кумариташвили. Племянник Нодара. В 2010-м ему было девять. И уже тогда он решил, что должен выступить на Олимпийских играх. За себя, и за Нодара.

Сабе сейчас 21 год. Столько же было Нодару в Ванкувере. И Саба тут. В Пекине. На Олимпиаде. В первом тренировочном заезде стартовал 17-м. Через одного, после того самого Лоха.

Совершенно точно он не выиграет здесь медаль. И явно не попадет в топ-10. Но какие это мелочи на фоне такой истории! Парень с фамилией Кумариташвили все-таки выступит на Олимпийских играх — и это точно будет одним из самых трогательных моментов Пекина-22.

Сложно представить, с какими чувствами наблюдать за происходящим будет его семья. Прадедушка Сабы участвовал в проектировании первой санной трассы в Грузии, отец возглавляет национальную федерацию. Несмотря на щемящую боль после трагедии, для них было важно, чтобы вместе с Нодаром в стране не похоронили весь санный спорт, в который они вложили душу. Убеждены, что фатальная ошибка инженеров на канадской трассе не должна стать черной меткой для всех.

И участие Сабы в Пекине будет значить очень много. Что санный спорт в Грузии жив. Что семью Кумариташвили не сломала страшная беда. (Каким же мужеством обладают люди!) Что спорт победил.

А когда Саба выйдет на старт, весь мир снова вспомнит про Нодара. Может быть, только ради этого и стоило провести эту странную и неоднозначную Олимпиаду.