Сборная России на Олимпиаде-2022: составы всех команд ROC

ОКР назвал состав сборной России на Олимпийские игры-2022 в Пекине

Олимпийский комитет России утвердил заявку сборной на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

В окончательный состав команды ROC (ОКР) на Олимпиаду вошли 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин.

Делегация команды ROC в Пекине-2022 в общей сложности состоит из 461 представителя — это также тренеры, персонал, руководители, сотрудники ОКР и ФМБА.

Сборная ОКР: заявка на Олимпиаду-2022

(212 спортсменов плюс запасные)

Биатлон

(10 спортсменов, здесь и далее — в основной заявке без запасных)

Женщины. Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.

Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков. Запасные — Антон Бабиков, Александр Поварницын.

Бобслей

(12 спортсменов)

Женщины. Надежда Сергеева, Анастасия Макарова, Юлия Беломестных, Елена Мамедова. Запасная — Юлия Егошенко.

Мужчины. Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов, Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин. Запасной — Александр Ефимов.

Горнолыжный спорт

(7 спортсменов)

Женщины: Анастасия Горностаева, Полина Мельникова, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко.

Мужчины: Александр Хорошилов, Александр Андриенко, Иван Кузнецов.

Керлинг

(10 спортсменов)

Женщины. Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова.

Мужчины. Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Даниил Горячев.

Конькобежный спорт

(16 спортсменов)

Женщины. Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева.

Мужчины. Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов. Запасные — Данила Семериков, Егор Юнин.

Лыжное двоеборье

(3 спортсмена)

Мужчины. Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.

Лыжные гонки

(16 спортсменов)

Женщины. Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак.

Мужчины. Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Прыжки на лыжах с трамплина

(9 спортсменов)

Женщины. Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова, Ирма Махиня.

Мужчины. Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков, Михаил Назаров.

Санный спорт

(10 спортсменов)

Женщины. Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова.

Мужчины. Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич.

Мужские двойки. Александр Денисьев, Владислав Антонов, Андрей Богданов, Юрий Прохоров.

Скелетон

(6 спортсменов)

Женщины. Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова.

Мужчины. Александр Третьяков, Никита Трегубов, Владислав Семенов.

Сноуборд

(14 спортсменов)

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Игорь Слуев, Вик Уайлд.

Мужчины. Биг-эйр / слоупстайл. Владислав Хадарин.

Женщины. Сноубордкросс. Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Кристина Пауль, Александра Паршина.

Мужчины. Сноубордкросс. Даниил Донских.

Женщины. Параллельный гигантский слалом. София Надыршина, Полина Смоленцова, Милена Быкова, Наталья Соболева.

Фигурное катание

(18 спортсменов)

Танцы. Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Александра Степанова, Иван Букин, Диана Дэвис, Глеб Смолкин. Запасные — Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Аннабель Морозов, Андрей Багин, Елизавета Шанаева, Девид Нарижный.

Пары. Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский. Запасные — Дарья Павлюченко, Денис Ходыкин, Юлия Артемьева, Михаил Назарычев.

Женщины. Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запасные — Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины. Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко. Запасные — Петр Гуменник.

Фристайл

(23 спортсмена)

Мужчины. Акробатика. Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин

Женщины. Акробатика. Есения Пантюхова, Анастасия Прыткова, Любовь Никитина

Женщины. Ски-кросс. Екатерина Мальцева, Елизавета Понкратова, Наталья Шерина, Анастасия Чирцова

Мужчины. Ски-кросс. Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев

Могул. Женщины. Анастасия Смирнова, Полина Чудинова, Анастасия Первушина, Виктория Лазаренко

Могул. Мужчины. Никита Андреев, Никита Новицкий. Запасные — Андрей Махнев, Артем Шульдяков

Женщины. Хафпайп. Александра Глазкова

Мужчины. Хафпайп. Роман Егоров

Женщины. Биг-эйр / слоупстайл. Анастасия Таталина, Ксения Орлова.

Хоккей

(48 спортсменов)

Женщины

Вратари: Дарья Гредзен, Мария Сорокина, Диана Фархутдинова. Запасная — Валерия Меркушева.

Защитники: Ангелина Гончаренко, Екатерина Николаева, Мария Печникова, Нина Пирогова, Елена Проворова, Анна Савонина, Анна Шибанова. Запасная — Лиана Ганеева.

Нападающие: Людмила Белякова, Полина Болгарева, Оксана Братищева, Александра Вафина, Елена Дергачева, Екатерина Добродеева, Фануза Кадирова, Вероника Коржакова, Виктория Кулишова, Илона Маркова, Валерия Павлова, Ольга Сосина, Анна Шохина. Запасная — Полина Лучникова.

Мужчины

Вратари: Иван Федотов, Тимур Билялов, Александр Самонов. Запасной — Дмитрий Шугаев.

Защитники: Вячеслав Войнов, Никита Нестеров, Александр Елесин, Артем Минулин, Егор Яковлев, Дамир Шарипзянов, Александр Никишин, Сергей Телегин. Запасной — Семен Чистяков.

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Никита Гусев, Кирилл Марченко, Вадим Шипачев, Дмитрий Воронков, Артем Анисимов, Артур Каюмов, Андрей Чибисов, Арсений Грицюк, Кирилл Семенов. Запасные — Александр Кадейкин, Андрей Кузьменко, Владимир Ткачев, Станислав Галиев.

Шорт-трек

(10 спортсменов)

Мужчины. Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог.

Женщины. Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова.

Россия на Олимпиаде-2022

Вид спорта Сп Мр Ро Хоккей 48 2 2 Фристайл 23 13 11 Фигурное катание 18 5 5 Конькобежный спорт 16 14 14 Лыжные гонки 16 12 12 Сноуборд 14 11 7 Бобслей 12 4 4 Санный спорт 10 4 4 Биатлон 10 11 11 Шорт-трек 10 9 9 Керлинг 10 3 2 Прыжки на лыжах с трамплина 9 5 5 Горнолыжный спорт 7 11 7 Скелетон 6 2 2 Лыжное двоеборье 3 3 2 Всего 212 109 94

Сп — спортсменов в заявке

Мр — медальных розыгрышей в этом виде спорта

Ро — медальных розыгрышей, в которых принимают участие россияне

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине