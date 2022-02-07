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«Заметна разница, как две страны подошли к пандемии». Что пишут в Северной Америке о скандале в матче Россия — Канада

В Северной Америке жестко отреагировали на скандал с масками в матче Россия — Канада на Олимпиаде
Отдел хоккея «СЭ»
Российские хоккеистки после остановки матча.
Фото Getty Images
Игра была задержана на час.

The Wall Street Journal: «Пока власти вели себя пафосно, игроки выражали более простую позицию»

Матч между Канадой и сборной ОКР перерос в нечто большее — в серию споров о пандемии. Игру отложили почти на час, когда канадки отказались выйти на лед, потому что подкошенная ковидом команда ОКР не получила результаты последних тестов. Когда матч начался, обе команды были в масках. До тех пор, пока сборная ОКР не перестала носить их в третьем периоде, — а Канада осталась в них.

Перед игрой были признаки неприятностей. Шесть членов женской хоккейной команды ОКР находились на карантине после положительных тестов на ковид. В составе на матч было 19 игроков, но только 17 переоделись и сидели на скамейке запасных все три периода. Действительно, ситуация с ковидом в команде ОКР запутанная.

Сборная Канады и&nbsp;России проводят матч на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;масках. Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде

Перед началом матча Канада решила не выходить на лед. «Потому что мы не получили никаких результатов от организаторов», — сказала нападающий Ребекка Джонстон. Она заявила, что ее команда надеется, что пауза позволит обработать утренние результаты тестов ОКР.

Международный олимпийский комитет объявил, что матч отложен и что две команды договорились играть в масках, не предоставив более подробной информации. Команда ОКР заявила, что получила результаты тестов в перерыве после второго периода, когда уступала со счетом 1:4. Так что россиянки сняли маски, а канадки остались в них.

Внезапно стала заметна разница того, как две команды — и страны — подошли к пандемии.

«Мы много тренировались в них», — сказала после игры нападающий Канады Брианна Дженнер. Маски были не более чем раздражением, добавила она: «Возможно, из-за них мы несколько раз потеряли шайбу, но не хочется использовать это как оправдание».

Вратарь сборной России Дарья Гредзен вынуждена была начать матч в&nbsp;двух масках. Как и&nbsp;все.

Русские смотрели на это несколько иначе.

«Ситуация, конечно, абсолютно абсурдная: в масках играть в хоккей нельзя, можно задохнуться, — заявила российский депутат, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, слова которой цитирует сайт Sport24.ru. — Полная чушь».

После игры дело приняло новый поворот. Дженнер подтвердила, что партнерша по команде Эмили Кларк получила сомнительный результат теста, который она сдала в понедельник утром. Кларк не участвовала в игре и ожидает повторного теста.

Пока российские власти и социальные сети вели себя пафосно, ее игроки выражали более простую позицию: мы просто хотим играть.

Reuters: «Похоже, маски не повлияли на игру Канады»

Женская сборная Канады по хоккею почти час отказывалась выходить на лед в понедельник на зимних Играх в Пекине, ожидая результатов теста команды ОКР на COVID-19.

Канада победила 6:1, после того как игроки вышли на лед в масках из-за «соображений безопасности», но матч прошел не без происшествий из-за хаотичного и запутанного начала.

«Результаты утреннего тестирования России еще не пришли», — сказала нападающий сборной Канады Натали Спунер.

Спортсмены в Пекине соблюдают строгие ковид-протоколы, но им не приходилось носить маски во время соревнований.

Международная федерация хоккея после матча опубликовала заявление, но мало прояснила события, приведшие к задержке, заявив, что обеспокоена только здоровьем и безопасностью игроков.

Похоже, маски не повлияли на игру Канады — девушки быстро вырвались вперед со счетом 2:0.

7&nbsp;февраля. Пекин. Канада&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 6:1. Канадка Натали Спунер (слева) бьет Александру Вафину. Канада унизила Россию скандальным матчем хоккеисток? Оказалось, это огромное заблуждение

USA Today: «Даже во время экстремальных ковид-протоколов это выглядело странно»

Даже во время Олимпийских игр с экстремальными ковид-протоколами это выглядело странно для канадских и российских хоккеисток. Обе команды вышли на матч в масках KN95 под своими хоккейными шлемами.

По словам корреспондента Toronto Sun Роба Лонгли, начало групповой игры было отложено более чем на час, поскольку канадская команда не получила отчет о статусе тестирования России на ковид. Канадки не хотели выходить на лед до тех пор, пока не получат результатов тестов соперниц.

Российские хоккеистки вернулись на третий период без масок, а канадки остались в масках.

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Le Journal de Montreal: «Ограничение» не помешало Канаде доминировать

Россиянки долгое время оставались на льду, ожидая канадок, пока судьи, наконец, не попросили их вернуться в раздевалку. Обе команды начали игру в масках. В то время как игроки ОКР сняли маски после подтверждения всех отрицательных тестов, канадки провели в масках весь матч. «Ограничение» не помешало Канаде доминировать всю игру.

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Олимпиада
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Сборная Канады по хоккею
Сборная России по хоккею
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