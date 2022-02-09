«Когда бил его головой, ни о чем не думал». Что происходило до и после первого матча России на Олимпиаде

Китайцы, не понимающие в хоккее, судейство и разговор вратаря с перекладиной ворот.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Мужчины. Группа B

Россия — Швейцария — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Слепышев — 1 (Семенов), 19:57 — 1:0.

Вратари: Федотов — Берра (59:27).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 30 (8+11+11) — 33 (9+13+11).

Судьи: Сидоренко, Шрадер.

9 февраля. Пекин. Национальный.

Карантин после похода на хоккей

Сборная России выиграла первый матч на Олимпиаде, забросив одну шайбу в ворота команды Швейцарии. Ругать за некачественный хоккей — бессмысленно. Зато еще раз поразимся хладнокровию Ивана Федотова, самокритике Антона Слепышева, ну и без темы с Кузьменко не обошлось.

Хоккей — один из немногих видов спорта, куда пускают зрителей. И знаете, если «Куньлунь» переберется к себе на родину, то вряд ли быстро получит популярность. Специально наблюдал за тем, как местные зрители реагируют на моменты, на то, что происходит на льду. Они сидели с непонимающими лицами. Шум раздавался только с территории, где сидели представители СМИ и спортсмены, приехавшие поддержать команды. Китайцы ничего в хоккее не понимают, трудно объяснить, зачем они вообще билеты покупали. Говорят, те, кто пришел на соревнования, потом обязаны сидеть дома целую неделю. Надеюсь, это оплачиваемый отпуск.

Если вы ждали, что первая игра будет зажигательной, то вы недалеко ушли от китайцев. Не было не единого повода ждать быстрого зрелищного хоккея, от которого тяжело оторвать глаза.

— Конечно, нам не хватало игровой практики, одного матча, — сокрушался после сирены главный тренер команды Алексей Жамнов. — Думаю, что теперь будет полегче.

Нельзя все время тренироваться, причем долго. И ждать, что все моментально нащупают игровой ритм. Вы вспомните первые выставочные матчи после межсезонья в КХЛ. Это же слезы.

Удар головой

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев был героем встречи, но чуть не стал антигероем, ударив головой соперника. Ему повезло, что наказание за такое нарушение претерпело изменения. Чтобы получить большой и дисциплинарный штраф до конца игры, соперник должен получить существенное повреждение. Видимо, арбитры два раза просматривали момент, чтобы понять, была ли травма. Нет крови? Это 2+2.

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— Лучше не спрашивайте меня про этот момент, — попросил Антон после игры. Но понимания не нашел. — Я сам не могу объяснить, что произошло. О чем думал? Да ни о чем не думал. Но после того как вернулся на скамейку, извинился перед ребятами.

Для судей эта игра получилась легкой. Однажды они простили Станислава Галиева, который попал клюшкой в подбородок сопернику. Как-то не заметили момент со швейцарцем, который сделал явную подножку за воротами.

— Есть одна особенность таких турниров, — напомнил Алексей Жамнов. — На международных матчах бессмысленно кричать про удаления, о чем-то спорить. Арбитры никого тут не слушают и принимают решения без оглядки.

Но тренеру очень не понравилось, что мы много играли в меньшинстве. Однако виноваты в этом точно не судьи.

Тема Кузьменко не утихает

За полчаса до момента, когда команда приехала на арену, выяснилось, что в запасе остался защитник Артем Минулин. Тренерский штаб решил сыграть в 13 нападающих и 7 защитников. Внятного объяснения получить не удалось.

— Мы посмотрели тренировку во вторник и решили пойти на этот шаг, — только и сказал главный тренер. И не сказать, чтобы защитник «Металлурга» выпадал. Но в нашем штабе и видео с тренировок много просматривают.

Хорошо, что сборная победила. Жамнов улыбался, никуда не торопился, правда, быстро пожалел об этом. Ведь во время длительной беседы нашлось время и для темы с Андреем Кузьменко. Тем более откуда ни возьмись появилась информация о том, что нападающего СКА «выгнали» из сборной Вадим Шипачев, Егор Яковлев и Никита Нестеров.

Нестеров, кстати, выслушав мой вопрос, ответил односложно:

— Обманывают.

Жамнов же сначала попросил сосредоточиться на хоккеистах, которые остались в Пекине, но когда его переспросили, настоял на том, что у игрока было повреждение.

— Мы сделали, как это правильно, репорт травм, — объяснял Алексей Юрьевич. — Отправили все это в ФХР. Почему доктора СКА признали его годным к игре? Это вопрос к питерским врачам. Мне нечего добавить.

— А был ли какой-то личностный конфликт? — не отставали от него.

— Понятно же, что когда хоккеист старается, а травмы не дают ему показать лучший хоккей, то спортсмен начинает нервничать.

Ясности это не добавило.

Разговор с перекладиной

Мучение тут с микст-зонами. Между игроками и журналистами приличный коридор, вокруг шум, иногда ничего не слышно, как одним, так и другим. Александр Никишин, которого я остановил поздравить с дебютом на Олимпиаде, пару раз переспрашивал, а я слышал только часть его ответов.

— Поначалу нервничал немного, — признался он. — Да тут еще и удаление получил, неудачно клюшку выставил. Но потом все прошло.

— Даже в большинстве выходил.

— Не-не, я только четыре на четыре выходил, но это же не большинство.

Про молодых ребят Алексей Жамнов сказал особо. Мол, справились с волнением, все хороши.

Думаю, что в раздевалке прозвучат другие слова. Арсений Грицюк старался, но получалось у него мало. К Никишину вообще вопросов нет, а Сергей Телегин, кажется, с волнением не справился.

Сергея Плотникова и Артема Анисимова я видел издалека в подтрибунных помещениях. Первый вполне может выйти в следующем матче, тем более главный тренер сказал об этом конкретно. Интересно, кого он заменит?

Герой встречи вратарь Иван Федотов еще раз показал, что не умеет нервничать. И накануне он провел с журналистами пятнадцать минут, и после матча отвечал на все вопросы.

— Сегодня было многое суеты, — вздохнул он. — Нам нужно больше уверенности.

Момент, когда Иван благодарит перекладину за отраженный бросок, наверняка будет еще неоднократно попадать во все хит-парады за последние годы. А ведь говорил, что дело не в невезении. В чем же тогда?

В четверг у российской команды тренировка, а потом предстоит два матча подряд. Но это все лучше, чем просто приезжать на стадион и отрабатывать упражнения. Наша команда показала, что готова к турниру. А к игровым проблемам стоит относиться спокойнее.

Только вот Вадим Шипачев почему-то не так ярок, как в КХЛ.

— Нет-нет, у нас к нему нет претензий, — успокоил Жамнов. — Вы же видели, что он и на последних секундах выходил, ведь мы рассчитываем на его игровой интеллект.

Но от динамовца ждут голов и острых передач.

Видимо, не все сразу.