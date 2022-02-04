Обзор дня Алексея Шевченко.

Сборная

Новости из российской сборной приходят грустные. Есть информация, что после прилета в Китай у шести наших хоккеистов положительные тесты. Правда, позже глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков не подтвердил этого, а сообщил об одном «пограничном тесте», но правду мы узнаем только от организаторов — такие правила. Да и на тренировке команды, которая состоится в пятницу, можно будет сделать какие-то выводы.

Впрочем, положительные тесты совсем не означают болезнь. Все уже убедились, что у китайцев своя методика. И она такая, что под удар может попасть любой. Но без потерь все равно не обошлось. Сергей Плотников и Артем Анисимов вообще остались в Москве. Анисимов — опытный центр, умеющий одинаково хорошо играть как в обороне, так и в атаке. Можно предположить, что и у Андрея Кузьменко теперь не так много шансов вернуться в основной состав, как раз потому, что вне команды хоккеист «Локомотива». Сейчас же форварда СКА, по мнению тренеров, просто не к кому ставить. И пусть это спорный довод, но логику понять можно. Нужен был команде и Сергей Плотников. Его не очень любят болельщики других клубов за манеру игры, за излишнюю жесткость. Но такие неуступчивые хоккеисты полезны любому коллективу. Говорят, что оба хоккеиста еще смогут приехать в Пекин. Но ведь не исключено, что и в Китае они сразу попадут под карантин, повторимся, с тестами тут беда.

Накануне выяснилось, что Вадим Шипачев назначен знаменосцем на открытии Игр. Очень почетно, для хоккеиста это имеет огромное значение. Но наша команда ограничивает себя в контактах, а тут забирают лидера на торжественное мероприятие, где все равно есть риск и заразиться, и простыть, не говоря уж о том, что это отнимает время. Нужно ли такое Алексею Жамнову?

Изменения

«Амур» за два дня потерял трех хоккеистов. При этом именно такие решения и дают понять болельщикам, что регулярный чемпионат КХЛ завершен. Никаких доигровок не будет, даже тех, которые запланированы календарем. Напоминаю, что по два-три матча для каждого клуба должны были пройти после олимпийской паузы. Хабаровчане имели теоретические шансы пробиться в плей-офф. Очков у них больше, чем у «Автомобилиста», да и с «Барысом» разрыв не катастрофический. Но кадровые решения, принятые клубом, доказывают, что участники плей-офф определились.

Поняв это, «Амур» попрощался с обоими иностранными форвардами, а также отпустил доигрывать в Европу Руслана Педана. Уверен, что наш-то еще может вернуться в следующем сезоне, а Давид Томашек и Радан Ленц покидают КХЛ навсегда. Оба попадут в список разочарований турнира и займут там верхние строчки.

Иностранцы провалили сезон. В «Амуре» к выбору легионеров вообще большие вопросы. Ходят слухи, что в дальневосточном клубе слишком большое влияние оказывают определенные агенты, а мнение тренеров в этом вопросе совсем не учитывается. Более того, источники утверждали, что выбором новичков занимается Михал Йордан. Возможно, это и неправда, но, когда дело касается хабаровского клуба, веришь в такие истории. Ленц и Томашек провалили сезон. Причем последний-то еще как-то старался, иногда что-то интересное проскакивало в его действиях, а вот Радан был посторонним в России. И хотя он третий по количеству бросков в клубе, но забросил всего 8 шайб. И у Ленца было слишком много плохих матчей. Если в Хабаровске действительно хотят, чтобы к ним относились серьезно, то они должны прекратить привозить таких иностранцев.

Вне плей-офф

Еще два клуба Высшей хоккейной лиги потеряли шансы на то, чтобы пробиться в плей-офф. «Дизель» резко деградировал. В прошлом чемпионате это был довольно серьезный клуб, в регулярном чемпионате команда заняла третье место, удивив всех болельщиков. Но потом произошли какие-то странные изменения внутри структуры, был отправлен в отставку главный тренер, а новое руководство, видимо, не имело ни малейшего понятия о том, что делает. Началось все с того, что главным назначили Евгения Мухина, у которого за спиной не было никаких достижений. Более того, новый наставник пензенского клуба проваливался во всех командах разных лиг. Его довольно быстро поменяли, но вернуться в сезон команда уже не могла.

Чуть поруководил коллективом Сергей Лопушанский, одновременно занимавший в «Дизеле» три должности. Затем его поменял Алексей Медведев, но результаты стали еще хуже. Как начались в «Дизеле» проблемы, так и не закончились. Быстро завершает сезон «Рязань». Но никто не ждал, что этот клуб будет бороться за высокие места. Все-таки это один из самых скромных по бюджету участников турнира. Денег совсем немного, команда формируется по остаточному принципу, при этом через них проходит очень много хоккеистов. Берут всех, кто пожелает, но так же быстро и расстаются с игроками. И в этом клубе была тренерская отставка. Сезон начинал Денис Баев, но после неудачного старта с ним расстались. Игорь Гришин сменил Баева в сентябре. Игра команды изменилась, стала интересней. Были и сенсационные победы. Например, им удалось переиграть «СКА-Неву» на своем льду. Однако уровень игроков у Гришина слабый, зацепиться за успех было трудно, так что чаще команда проигрывала. Но другого и не ждешь от клуба, который задействовал 54 хоккеиста за сезон.