Обозреватель «СЭ» — о ситуации с форвардом СКА.

Есть ли травма?

Сегодня на Олимпиаде стартует мужская хоккейная сборная России — матчем против Швейцарии. Легко не будет. Но в последние пару дней все обсуждают только одно — вернее, одного. Форварда СКА, второго бомбардира КХЛ Андрея Кузьменко, которого отослали из Пекина, где он находился в «неиграющем составе» (слово «запасные» по лексическим заветам Станислава Черчесова здесь предпочитают не произносить, предпочитая такую формулу), обратно в Россию. Этой новостью, напомню, бомбанул генменеджер Илья Ковальчук в прямом эфире на сайте Первого канала у Дениса Казанского и Игоря Ларионова.

Тут же посыпались жесткие оценки и инсайды. Ряд журналистов обвинил Ковальчука, а заодно и Жамнова, во лжи — мол, никаких травм у Кузьменко нет. Я озвучил в прямом эфире «СЭ» с Алексеем Шевченко свою информацию.

Важный вопрос — а почему в принципе в сборной так поступили со вторым бомбардиром КХЛ? Как Кузьменко мог оказался в запасе? Приведу отрывок из нашего интервью со скаутом сборной Владимиром Малаховым. Он говорил не конкретно об Андрее, но звучало прозрачно.

По мне, самую точную оценку ситуации дал Сергей Микулик, который общается со многими хоккейными людьми, а динамовца Жамнова знает почти с пеленок: «По моей информации, Андрей покинул сборную, конечно, не из-за какой-то там травмы, а потому что ему не сильно улыбалась роль запасного».

Именно так. По той же причине ранее, как говорят, вообще отпросился домой защитник СКА Пыленков, к которому штаб изначально склонялся в роли резервиста в выборе с Мухамадуллиным.

Тренерам на больших турнирах критически важно, чтобы все работали с одинаковой отдачей и желанием, в одном темпоритме. Если кто-то один демотивирован, тренируется в курительном — это может быть зараза прилипчивее омикрона. И скамейка должна быть за основу, а не желать кому-то провала. Иначе — всё.

Недовольный Кузьменко

Недавно перед футбольным Евро сборная России начала сбор в Австрии. И в первые же пару дней штаб понял, что настроение у команды не то, что перед ЧМ-18. Та — горела и рвалась. Эта была на спокойнячке. И возникла идея найти сакральную жертву. Показательно отправить ее домой со сбора, одновременно заведя остальных. И это должна быть жертва громкая. Но Черчесов не решился. Подумал, что и так сможет переломить ситуацию. Не смог. Может, встряска все-таки была нужна.

К тому, как хоккеисты в целом выкладывались в Новогорске и Пекине, у штаба вопросов не было. Но лично по Кузьменко, обиженному попаданием в запас, их с каждым днем становилось всё больше. От нескольких человек слышал, что он всё время ныл — болит тут, болит там, то не могу, это...

Штаб видел, что это начинает воздействовать и на другого резервиста из СКА Марченко. Последней каплей стала тренировка запасных, на которой Кузьменко опять начал жаловаться и работать в совсем другом ритме, чем другие. Глядя на это с трибуны, на моих глазах, мягко говоря, удивлялся Игорь Ларионов — человек, не входящий в штаб сборной. И для меня это — самое показательное. Потом то же подтвердили мне и другие.

Когда я сказал об этом на стриме с Шевченко, один близкий к Кузьменко человек написал мне: «Ты сам веришь в то, что сказал?» Верю, и в первую очередь потому, что своими глазами видел и слышал реакцию Ларионова, независимого человека.

Дальше Ковальчук с Жамновым, думаю, совершили ошибку, в объяснении причин отправки Кузьменко сославшись на травму. Если бы они сразу назвали вещи своими именами, то сняли бы вопросы и не дали никому повода упрекать себя во вранье. Но нежелание публично критиковать игрока сыграло с ними злую шутку.

Ясно было, что СКА и лично Роман Ротенберг, находящиеся в жесточайшей оппозиции нынешнему руководству сборной, выжмут из этой ситуации максимум. Тем более ходят разговоры, что все это время из Питера настроение Кузьменко подогревалось: мол, что тебе там делать, тебя не уважают, езжай домой. И он сдался.

Само собой, тут же появилась новость о результатах обследования, которое травм не обнаружило. Не удивлюсь, если в контрольном матче с дружественным «Сочи» Кузьменко сделает хет-трик.

Важный вопрос — а почему в принципе в сборной так поступили со вторым бомбардиром КХЛ? Как Кузьменко мог оказался в запасе? Приведу отрывок из нашего интервью со скаутом сборной Владимиром Малаховым. Он говорил не конкретно об Андрее, но звучало прозрачно.

— Тренеры взяли тех, о ком знают, что они будут выполнять игровое задание. Сейчас хоккей такой — надо бегать и толкаться. Без этого ты не выживешь. В той же НХЛ и все креативщики сейчас бегают и толкаются. На чистых шайбах больше не играет никто.

— Кузьменко задание выполнять не будет?

— О персоналиях говорить не готов. Скажу о другом. Тесно общаюсь с людьми из НХЛ, хорошо знаю, по каким принципам там работают клубы. Я раньше тоже смотрел хоккей таким взглядом — сколько человек забил и отдал. В НХЛ игроки отбираются по четырем-пяти критериям. Игра с шайбой — только один из них. А есть и игра без шайбы, и борьба за нее, и поведение в команде. О целом ряде факторов пресса не может судить снаружи, они видны только изнутри. И из всех этих мелочей складывается игра и атмосфера в команде.

«Рабоче-крестьянский» состав

Оценивая состав сборной в момент его объявления еще в Новогорске, я назвал его «рабоче-крестьянским». И это не оскорбление. Это объективный показатель того, чего требует штаб от игроков. Вот еще цитата Малахова:

— Гончар по итогам общения с Жамновым и консенсуса, к которому они пришли, нарисовал мне, в какой хоккей мы будем играть. Он достаточно скоростной, у нас в стране защитники такой объем работы обычно не выполняют — в России хоккей более оборонительный. Есть компьютерная программа, которая позволяет просматривать не всю игру, а специфические нарезки. Мы с Гончаром просмотрели очень много игроков и выбрали тех, которые подходят под такой стиль.

Гончар с Малаховым больше занимаются защитниками, но ясно: сказанное касается всей команды. То, во что планирует играть сборная, как я понимаю, в хоккее называют «север — юг». Логика в том, что штаб сборной не видит у группы не взятых в команду краев такого превосходства в мастерстве над соперниками, чтобы их можно было переиграть за счет техники и интеллекта. А значит, нужно перебегать и переработать. Не случайно в Новогорске команда занималась в двухразовом режиме и закладывала фундамент.

Помню, как четыре года назад Никита Кучеров, просматривая из Тампы какой-то матч КХЛ, был впечатлен возможностями Кузьменко и сказал, что парню нужно побыстрее ехать в НХЛ и их прокачивать. Оценка обладателя «Харт Трофи» уже говорит о его потенциале.

Вот только за эти четыре года Андрей до НХЛ так и не добрался. А хоккейная среда, в которой человек варится изо дня в день, неизбежно засасывает. Даже если он второй бомбардир — но в КХЛ! И ему уже 26.

Штаб считает, что кахээловская стилистика хоккея — медленная, бесконтактная, с передержками шайбы — на Играх не сработает, тут надо по-другому. Не от обороны, но быстро, агрессивно и неутомимо. И что эта игра — не для Кузьменко. А чистых креативщиков хватит и в лице Шипачева с Гусевым. В запасе же Андрей находиться не захотел. По-человечески понять его можно. Как и тренеров, которых такая реакция не устроила.

На атмосфере вокруг сборной сказывается противостояние двух кланов — питерского (Ротенберга) и московско-армейского (Есмантовича), и каждое решение многие рассматривают под этим углом. На последнем ЧМ, где рулили питерские, было, кажется, девять игроков СКА, в том числе четвертое звено (!) в полное составе. Хотя это далеко не команда времен Быкова или Знарка.

Сейчас всё наоборот — семеро из ЦСКА, всего двое из СКА. Показательно. Но не думаю, что Есмантович лезет, в отличие от Ротенберга, в каждый игровой нюанс, тем более что его в Пекине нет. Мне о нем тоже отзывались нелицеприятно, но уверен, что к решению по Кузьменко президент ЦСКА отношения не имеет.

Просто тренерский штаб так видит оптимальный хоккей для этого подбора игроков. Поэтому и не взял Кузьменко, Толчинского, Бурдасова и других.

Правы ли они — покажет только Олимпиада.