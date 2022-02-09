Хоккейный турнир на Олимпиаде наконец начинается! И Жамнову не позавидуешь

Обзор Алексея Шевченко.

Начало

Наконец-то хоккейный турнир на Олимпиаде начинается. Уверен, что сейчас уйдут на второй план скандалы, которые преследовали команду. На время забудут про самолет, про гарантии, что Евгений Кузнецов точно сможет приехать в Пекин, забудем о ситуации с Андреем Кузьменко, а также другие мелочи. Надо бы дать прогноз на турнир, но никак не получается. У нас непонятная команда. Отмечу лишь, что за четыре года руководители нашего хоккея сделали все, чтобы мы привезли на Игры именно такой состав. Слабый чемпионат КХЛ, который постоянно то прерывается, то не заканчивается, приводит к тому, что за океан уезжают лучшие и даже хоккеисты среднего (по заокеанским меркам) уровня. В итоге главному тренеру не позавидуешь.

Просто пример: Жамнов не просто так привез очень много центральных. Он хочет иметь возможность для маневра. Не пойдет — переведем на фланг, поставим следующего. Не чувствую, что эта сборная приехала сюда с уверенностью, что всех победит. Четыре года назад было совершенно иное настроение, но вы и помните, какие игроки были в той команды. В этот раз, чтобы добиться успеха, потребуется очень много усилий, и нет гарантии, что команда сумеет сыграть идеально, по крайней мере, в плей-офф. Впрочем, желаем успеха хоккеистам. Они-то не виноваты ни в чем. Плюс у нас сюда приехали парни, которые вполне могут стать звездами в будущем. Это и Александр Никишин, и Арсений Грицюк, и Сергей Телегин. Им будет непросто, но в таких турнирах и надо проявлять себя. И хотя уровень хоккея не самый высокий, но психологическое давление на необычайном уровне.

Станислав Гареев. ХК «Автомобилист»

Отъезд

«Автомобилист» отпустил защитника Станислава Гареева. У некогда довольно перспективного игрока обороны, который должен без труда находить себе работу в КХЛ, последние сезоны выходят один другого хуже. В прошлом сезоне он выступал за «Трактор», но вы помните, что было с командой, так что новый контракт не предложили. Нынешний игровой год Станислав встретил в роли безработного, его агент ни с кем не мог договориться, что очень удивительно. Понятно, когда тяжело найти работу хоккеисту старше 30 лет. Но Станислав-то в идеальном возрасте — 27 лет, совершенно не скандальный, довольно надежный защитник. Без каких-то ярких качеств, но иногда для игроков обороны они лишние. В итоге отозвался только «Автомобилист», при этом Станиславу дали только двусторонний контракт и моментально отправили в «Горняк».

В Верхней Пышме он и провел весь сезон, «Автомобилист» привлек его только к шести матчам. Плохой получилась игра против «Ак Барса» (1:5 дома), но тогда не было ни одного спортсмена, за которого бы не было стыдно. Уроженец Иваново всю свою карьеру провел в систему «Салавата Юлаева», а покинул клуб после чемпионата-2019/20. Не самый результативный игрок обороны, за шесть лет на его счету только три шайбы. Но при этом вполне органично смотрится в третьей паре. Если Гареев сейчас поедет в Европу, то, пожалуй, и не вернется оттуда.

Андрей Кузьменко. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Конфликт

То, что нападающий СКА Андрей Кузьменко полностью здоров, мы твердили всю последнюю неделю. И напомним, что между моментом, когда о травме сказали и моментом, когда игрок узнал об этом, прошло минут десять. В итоге Кузьменко, отправленный из Пекина, приехал в Сочи, где сейчас тренируется его клуб, и сразу пошел к докторам. Релиз питерцев был изящным и ироничным: «по результатам обследования форвард допущен к занятиям профессиональным спортом». Так никто и не сомневался.

То, что произошло с Кузьменко и тренерами сборной — отличный пример для всей хоккейной семьи. Всегда лучше сказать правду, так как в современном мире трудно что-то скрыть. Я сам прекрасно помню те времена, когда слова тренера по какому-нибудь событию не ставились под сомнение и воспринимались как истина. Да и информацию иногда трудно было проверить. Сейчас все иначе.

Конечно, Алексей Жамнов должен был сказать правду. И пусть она могла задеть самолюбие Кузьменко, была для него неприятной, это стало бы лучшим выходом из ситуации. Не подходит Кузьменко по стилю, видят какие-то изъяны в его игре — расскажите. А лучше, конечно, совсем не приглашайте. А то словно взяли спортсмена из какой-то лиги, которую даже не показывают. Но Андрей играет в КХЛ, он второй бомбардир всей лиги, выступает за клуб, который очень часто показывают по ТВ и разобраться в его игровых недостатках без труда сможет даже тренер ВХЛ. Но проблема глубже. Никогда нельзя врать об истинных причинах непопулярных шагов. Тогда не будет риска, что вас разоблачат.