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Оптимизма перед Олимпиадой меньше, чем четыре года назад. Предпосылок к победе России мало

9 февраля на Олимпиаде в Пекине стартует мужской хоккейный турнир
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеисты сборной России.
Фото ФХР
Тренировка сборной России.
Фото Reuters
Тренировка сборной России.
Фото Reuters
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Старт хоккейного турнира — сегодня.

Сборная России сама себе отрезала все пути к отступлению. Только золото может оправдать серию неоднозначных шагов, которые были сделаны кураторами и руководством национальной команды за несколько последних месяцев.

Досрочное прекращение регулярного чемпионата КХЛ, двухнедельный сбор в Новогорске за закрытыми дверями, отдельный чартер для перелета хоккейной делегации в Пекин, возможность выбирать окончательный состав без оглядки на реальные достижения игроков и общественное мнение, минимум критики в СМИ — менеджменту и тренерам грех жаловаться на созданные для них условия. У этих людей есть все необходимые рычаги управления, и никто по рукам их не бьет.

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История с отцеплением Кузьменко, его сомнительными травмами и якобы неправильным отношением к делу получилась скандальной. Но сюжет был полностью написан внутри сборной и к внешним силам отношения не имеет.

Раз вы самостоятельно умудрились путаными объяснениями из прозаической ситуации сделать почти вселенскую драму, то свалить вину на остальных уже никак не получится.

Тренировка сборной России. Фото Reuters
Тренировка сборной России.
Фото Reuters

Предыдущее руководство национальной команды лично я с ностальгией не вспоминаю. Странных кадровых решений, лоббирования личных интересов и порой настоящего самодурства там хватало с лихвой.

С организационными моментами дела у Романа Ротенберга и его окружения были отработаны лучше, чем у Ильи Ковальчука. Но это дело наживное при должном желании.

В остальном политика нового штаба мало отличается от той, что была раньше, и на данный момент не может считаться прорывом. Не этого ждали после перемен и назначения Алексея Жамнова.

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Положительные моменты тоже есть, но для первого места на Олимпиаде их маловато. Готовность выходить к журналистам и отвечать на любые вопросы — черта сильных духом людей. Игровой стиль от нового главного тренера и его ассистентов, вспоминая собственные впечатления от матчей на Кубке Первого канала, показался современным и привлекательным.

Без привязки к конкретному результату выдавать это за достижение не торопился бы.

Тренировка сборной России. Фото Reuters
Тренировка сборной России.
Фото Reuters

Стартовые позиции перед хоккейным турниром в Пекине хуже, чем четыре года назад. Тогда от россиян тоже ждали только первого места. Для этой задачи имелись все ресурсы. Сейчас общая картина менее убедительная. В нынешнем составе есть семь олимпийских чемпионов Пхенчхана-2018, но этот козырь слишком иллюзорный, чтобы считать его определяющим.

На турнире четырехлетней давности Шипачева после первой игры против словаков отправили в запас до конца турнира без ущерба для финального результата. Сейчас это безоговорочно лучший игрок КХЛ и главная надежда сборной России в атаке. У меня нет уверенности, что с тех пор центрфорвард прибавил.

Никита Гусев на&nbsp;тренировке сборной России. Надежда России на Олимпиаде — на суперсвязку, которую создали еще шесть лет назад. Но поставят ли их вместе?

Из игроков на вырост в команде есть пара интересных молодых защитников — Никишин и Минулин. К ним можно добавить Грицюка и Воронкова, хотя казанский нападающий в нынешнем сезоне остановился в развитии.

Во времена Пхенчхана чистого таланта в сборной России было заметно больше. Заслуженные ветераны Дацюк и Ковальчук, в расцвете находился Гусев, который сейчас не столь ярок, блистал Капризов, полезно действовали будущие энхаэловцы Гавриков, Зуб и Барабанов.

Во вратарской линии Шестеркин и Сорокин сидели за опытным Кошечкиным без шансов потеснить его с позиции первого номера. Не имею ничего против нынешней вратарской бригады, но объективно ее уровень ниже.

Тренерский штаб сборной России на фоне конкурентов сомнителен и в силу опыта, и в плане квалификации. Сергей Гончар причастен к двум Кубкам Стэнли, но его роль в победах «Питтсбурга» была скромной. Он даже не стоял на скамейке. Алексей Кудашов — вдумчивый, интересный специалист, но без очевидных достижений.

Алексей Жамнов и Сергей Федоров в качестве серьезных фигур в тренерском деле тянут на студентов. Для реальной борьбы за золото должно сойтись очень много факторов. Предпосылок к этому на данный момент немного.

Гол Гусева в финале Пхенчхана-2018 спас не только сборную Россию от позора, но и сохранил на несколько лет вперед утвердившийся на тот момент уклад в отечественном хоккее.

В противном случае все могло быть по-другому — роль КХЛ имела все шансы вырасти, а значение ФХР уменьшилось бы. От результата на нынешней Олимпиаде, наверное, тоже будет многое зависеть. Но представить, в каком направлении развернется весь процесс и кто выиграет, сейчас невозможно.

Какие-то стабильность и предсказуемость гарантированно останутся только в случае защиты титула. В обратном случае всегда всплывет неубиваемый аргумент — «четыре года назад взяли золото, а сейчас не смогли», и вероятность новой серии подковерной войнушки на самых верхах возрастет.

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