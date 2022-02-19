Спасибо, Федотов, Яковлев, Грицюк! Вы вытащили сборную с края обрыва

Обозреватель «СЭ» делится впечатлениями и эмоциями от полуфинала Россия — Швеция (1:1, по буллитам — 2:1).

Олимпийские игры-2022. Хоккей

Мужчины. 1/2 финала

Россия — Швеция — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Слепышев — 2 (Карнаухов, Яковлев), 20:15 — 1:0. Ландер — 4 (Теммернес, Пудас), 46:22 — 1:1.

Победный буллит: Грицюк.

Вратари: Федотов — Лар. Юханссон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 40 (11+12+11+6) — 35 (12+10+10+3).

Судьи: Бруггеман, Гуэн.

18 февраля. Пекин. Национальный.

Такое не забывается

Когда спустя секунды после решающего буллита Арсения Грицюка мы вместе с коллегами сделали мощный рывок в смешанную зону, чтобы успеть туда быстрее хоккеистов, — прибежав, едва могли дышать. Будто сами только что были на льду! Нет, не такая уж у нас плачевная физподготовка — просто сердце еще с серии штрафных бросков колотилось почище барабана у ударника-виртуоза в рок-музыке.

Только что мы были в одном буллите от матча за третье место. А теперь ждали в микст-зоне финалистов второй подряд Олимпиады. Спасибо, Иван Федотов, Антон Слепышев, Никита Гусев, Егор Яковлев, Арсений Грицюк! Но какие же, Бог ты мой, нервы...

— У меня в глазах уже темнеет всё от счастья, — просто идеально определил градус всеобщих чувств защитник Александр Никишин.

Признаемся честно: до полуфинала нам на этом хоккейном турнире не хватало эмоций. Все шло — да, через большие усилия, но без драмы. 1:0 и 2:0 со Швейцарией и Данией в группе, когда ни разу не то что не уступали в счете, но не позволяли соперникам его сравнять. Идеальные расклады, подарившие России досрочное первое место в группе и возможность сыграть лихой, взаимно атакующий матч с Чехией. Его перипетии волновали нас просто как событие одного дня, без всякого влияния на дальнейшее.

Потом был четвертьфинал с Данией — проиграть которой было можно, но... нельзя. Хотя пару раз в той встрече мы и прошли по грани. Конечно, мы сами двумя победами на старте при всего двух очках у чехов заслужили сравнительно простого соперника на этой стадии. Все первые места групп получили сопоставимых по силе друг с другом оппонентов — Словакия, Швейцария, Дания. Просто американцы на своем вдруг споткнулись, пропустив за три секунды до сирены...

Вся российская дорога до полуфинала воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Но матч со Швецией, точнее, его развязка, вернула весь прежний эмоциональный недобор с процентами.

Россия ведь никогда прежде в плей-офф Олимпиад послематчевые буллиты не бросала. В групповых турнирах было — вспомните Сочи и монструозного Ти-Джея Оши. А там, где все поставлено на карту — ни разу.

Убежден: с каждым, кто смотрел эту серию, будь то, как мы, счастливчики, во дворце, или вы по телевизору, она останется навсегда. Такое не забывается.

Яковлев благодарит Зарипова

Голкиперы двух сборных, один из которых (Федотов) прошлым летом сменил другого в ЦСКА (Юханссона), готовились к серии абсолютно по-разному. Иван всё время перерыва на заливку льда на нем и находился. Делал растяжку, катался, общался с каркасом ворот. Ларс большую часть времени находился на скамейке, выйдя оттуда буквально перед первым броском. Интересно было понаблюдать, чья тактика возьмет.

Сюжет этой серии напомнил мне серию пенальти в финале футбольной Лиги чемпионов 2008 года «Манчестер Юнайтед» — «Челси». До последнего удара «синие» выигрывали, и забей Джон Терри — всё, трофей у них. Но он поскользнулся на взмокшем от дождя лужниковском газоне — а позже промахнулся и Николя Анелька. «Ушастый Кубок» во второй раз оказался у сэра Алекса Фергюсона.

Когда говорят, что сборной России на этой Олимпиаде нечеловечески везет, в ответ теперь буду предлагать вспомнить буллит Валльмарка при счете 0:0. Вот кому в Пекине перло, так перло! Пять голов в четырех матчах — при том, что в ЦСКА швед снайперскими качествами не выделяется абсолютно.

И вот он идет бить буллит армейскому одноклубнику Ивану Федотову, отыгравшему абсолютно безупречный полуфинал с целым рядом классных сейвов. Довольно бесхитростно, казалось, бросает ему в между щитков. Шайба взмывает высоко вверх, по дуге перелетает Федотова и приземляется в воротах!

На душе сразу стало скверно — когда залетают вот такие «дурики», о том, на чьей стороне удача, это говорит вполне конкретно. А до штанг или перекладин, с которыми мастерски умеет общаться Ваня (он и сейчас перед началом серии дружески похлопал верхнюю планку), шайба еще должна долететь. Она и долетит — но в противоположные ворота. И тут, видимо, скажется прежняя еще федотовская намоленность...

Но до этого еще было далеко. А пока требовалось отыграться — до того ведь уже не справились со «шведской стенкой» Антон Слепышев (наверняка получивший это право за свой классный гол с игры и вообще огромную активность) и Михаил Григоренко. И это незамедлительно, следующим же броском, сделал Никита Гусев. Спаситель России-2018, играющий сейчас с Юханссоном в одном клубе. Кто кого знает лучше — сказать тут сложно, но в первой попытке наш парень шведского перехитрил. Точнее, прострелил — в «девятку» над ловушкой.

— Мы вместе тренируемся, поэтому он меня хорошо знал, — скажет Гусев о Юханссоне, объясняя то, что Ларс еще дважды его переиграет. Но ведь так же хорошо и сам Никита знает голкипера, что помогло ему забить в психологически важнейший момент. Вот только Нордстрем сразу же забил еще, уложив и обведя Федотова так же, как Слепышев это в игре сделал с Юханссоном. Попытался повторить вроде бы тот же фокус в серии буллитов — но голкипер уже был настороже.

Так и дошло до последнего, пятого броска. Его Алексей Жамнов доверил защитнику — Егору Яковлеву. Вице-капитану сборной, чемпиону Пхенчхана. Не переиграет он Юханссона — и всё, повторение золота-2018 станет невозможно. Громадная ответственность.

Дальше предоставлю слово самому Яковлеву:

— Знал, что буду делать. Целенаправленно бросал в подмышку. Спасибо за это... Данису Зарипову. Я смотрел и исполнял очень много буллитов. В команде (магнитогорском «Металлурге» — Прим. И.Р.) я — штатный буллитёр. В одной из посиделок с Данисом он мне подсказал: там (в подмышке) мертвая зона, туда можно бросать. Единственное, переживал — в шведской команде есть ребята, с которыми я вместе играл. Боялся, что подскажут. Но хорошо всё, что хорошо кончается. Мы — в финале! И еще спасибо моему спортивному психологу.

При случае хотелось бы Егора о последнем расспросить поподробнее, поскольку эта часть спортивной науки большой популярностью в России не пользуется, тогда как, например, Сергей Бобровский рассказывал мне, какую пользу ему принесло многолетнее сотрудничество с людьми этой специализации.

— Знали, что будете бить пятым? — спрашиваю Яковлева.

— Мне привычно пятым бросать, я в Магнитке всегда это делаю. Мне просто сказали готовиться перед началом серии. А каким буду бросать — не знал.

Когда узнал и бросил, взревела, не выдержав, в том числе и вся российская часть ложи прессы. Но это было только начало.

— Егор Яковлев нас вытащил, у него еще более ответственным буллит был, — улыбался, слыша похвалы в свой адрес, Грицюк.

Показательная статистика от моего коллеги Сергея Яременко. Отличная, как выражаются в таких случаях в Северной Америке, homework. C прошлого сезона Яковлев стал штатным исполнителем буллитов в «Металлурге». В чемпионате КХЛ-2020/21 он забросил четыре шайбы из четырех возможных, в нынешнем сезоне — две из двух.

Конечно, сравнивать плей-офф Олимпиады и регулярку КХЛ по психологической нагрузке смешно. Но когда есть навык — если человек более-менее уравновешен (а Яковлев именно такой), то дальше руки всё делают сами. Именно так сформулировал Арсений Грицюк впечатления от своего красивого гола в ворота Чехии.

Грицюка вело вперед чувство вины

Грицюка, как вы понимаете, я упомянул не случайно.

Впрочем, когда с шестого броска у каждой команды всё могло решиться в любую секунду, сначала две попытки, и обе неудачные, делал Гусев.

— Немножко уже холодный был — поэтому в конце чуть не так всё сделал, — говорит он. — То, что бил два раза подряд... Сказали, что я иду. Знал, что буду делать — просто вратарь у них хороший.

А у нас в этом матче — еще лучше! Он с первой и до последней секунды этого матча был само хладнокровие. Не верилось, что у него за всю карьеру лишь два матча плей-офф КХЛ в прошлом сезоне. А о сборной, за которую Иван провел до Олимпиады только Кубок Первого канала, и говорить не приходится.

— Ваня Федотов здорово сыграл и дал нам шанс, — говорит Грицюк. Яковлев добавляет:

— Федотов — красавец, до последнего держал нас в игре.

После того, как он отразил бросок Фрайберга, большинство, думаю, ждало нового выхода Яковлева. Гусев же бросал трижды, так почему еще одному автору успешного буллита не появиться на льду второй раз?

Но вышел 20-летний Грицюк. Улыбчивый, непосредственный, чем-то напомнивший мне Кирилла Капризова в том возрасте. Именно в двадцать, напомню, нынешняя суперзвезда «Миннесоты» сначала в Пхенчхане сделал хет-трик Словении, а потом забил золотой гол Германии...

— Мне рано еще самому просить бить буллиты, — скажет позже Грицюк. — Но в клубе я их бью постоянно и люблю их. Мне это очень нравится — выходить один на один. Кто кого переиграет? Во время серии смотрел, как ребята бьют, что делает вратарь. А потом очередь дошла до меня. Сказали, чтобы шел бить. Сразу выезжал и знал, что буду делать. Когда ты начинаешь перебирать варианты в голове, у тебя теряется, раздваивается мысль. Надо подходить к этому более спокойно. Если ты умеешь их бить, почему бы и не попробовать?

У молодого форварда «Авангарда» была в тот момент своя, особенная мотивация, о которой он откровенно нам рассказал после матча:

— Я виноват в первом голе шведов, безусловно (других, собственно, и не было, если не считать буллиты, — Прим. И.Р.). Потерял шайбу в чужой зоне, в итоге вернулся — а в своей потерял игрока за спиной. И у меня прямо сидело в душе, что моя ошибка может навредить всей команде. Мне очень хотелось выйти и исправить ее.

Я хорошо видел этот момент с трибуны в режиме live. Арсений у правого борта один раз пробросил шайбу между коньков у соперника, но вместо того, чтобы идти на обострение, обыграл его и второй раз. Видимо, в силу молодости увидел, как у него получается красиво, и на мгновение потерял бдительность.

Шайбу у него тут же отобрали и провели быструю атаку, которая завершилась голом. Его автор Антон Ландер сам начал контратаку, ее же после броска с пятака и отскока от Федотова в ворота и дослал.

Так на седьмой минуте третьего периода развеялось все оптимистическое состояние, возникшее после мастерского гола Слепышева. Антон на первых секундах второго периода получил шайбу по борту от Павла Карнаухова, резко объехал по дуге защитника Фолина, оказавшего ему слишком вялое сопротивление, и переиграл Юханссона. После чего прыгнул на заградительное стекло, как молодой Овечкин.

Шведы впервые на турнире уступали в счете. Казалось, еще чуть поднажать...

Но теперь всё нужно было начинать заново. В следующей смене потерял клюшку Федотов, шайбу долго не могли выкинуть из зоны, и это тоже было волнительное время. А позже придется пройти через сложнейший овертайм, когда и шайба процентов 70 времени будет гостить у шведов, и моментов у них окажется больше...

...На восьмой буллит сборной России Грицюк «вышел и исправил». Бросил неуловимо для вратаря, а от штанги шайба отскочила туда, куда надо. Со штангами-то всю работу уже проделал Федотов. Половина сборной тут же бросилась к форварду, половина — к вратарю. А потом в этой счастливой толпе перемешались все.

Яковлев позже говорил:

— Очень рады за Грицюка. Арсений — умница, он нам подарил финал!

Ну тут уж Егор поскромничал — сам он подарил этот финал уж точно не в меньшей степени.

Главная сила этой команды — сплоченность и характер

Несправедливо было бы не отметить по этому незрелищному, но очень боевому полуфиналу и многих других.

Помимо Слепышева, всё формально третье звено с Карнауховым и Дмитрием Воронковым. Оно пользуется у штаба Алексея Жамнова уже таким доверием, что начинает и заканчивает все периоды. Так что еще неизвестно, какое оно по счету — возможно, вполне себе первое. И Слепышев, заметьте, забил сразу после первого перерыва.

Еще одного наряду с Грицюком 20-летнего игрока — защитника Никишина. Начал он матч с могучего силового приема, сразу давшего понять шведам: «в прокат» Россия играть не собирается. Швеция, надо заметить, тоже. Какие там мягкотелые — рубилово весь матч значительно превосходило игровую составляющую. А закончил игру Никишин в овертайме тем, что в отчаянном броске клюшкой выбил шайбу у соперника, уже почти вышедшего «один в ноль».

— Сначала просто хотел прыгнуть, — рассказывал он моему коллеге по «СЭ» Алексею Шевченко. — Но у меня было в голове удаление, которое получил в матче с чехами (как раз в овертайме, — Прим. И.Р.). Нельзя было косить — я аккуратненько выбил, и мне повезло. Сегодня много кто спас. Федот тоже красавец!

Также клюшкой, да еще и лежа, в последний момент в овертайме выбил шайбу у уже изготовившегося смертносно бросать соперника Владимир Ткачев. У него, думаю, тоже весь этот вечер было чувство вины перед партнерами.

На 17-й минуте Вадим Шипачев заработал для сборной России большинство — но едва оно успело начаться, как Ткачев в друг в качестве мести ударил шведа клюшкой, скажем так, в пах. Все сошлись во мнении, что нашей сборной еще крупно повезло, что судьи не дали ему 5+20, а ограничились двухминутным удалением. О чем центрфорвард в этот момент думал? Но потом смывал вину кровью.

Еще один «штрафник» этой Олимпиады, Дмитрий Воронков, у которого имелось удаление до конца игры как раз во встрече с Чехией, бросился под шайбу в момент, когда потерял клюшку. Щелчком шведского защитника его пришибло неслабо — но он встал и, как ни в чем не бывало, поехал на скамейку.

Кириллу Семенову в первом периоде подняться оказалось труднее, но он тоже смог. Как и продолжить игру. Хотя ясно, что было очень больно. И так перечислять можно долго.

Всю команду.

«Парни, без обид»

После матча впервые промолчал Федотов, у которого не осталось ни сил, ни эмоций. Он лишь сказал простые слова, которые все прекрасно поняли: «Парни, без обид». А вообще-то он шикарный спикер, раскладывает всё по полочкам, на один вопрос в микст-зоне может отвечать несколько минут.

И такова вся эта сборная — да, неяркая по игре (а разве на этом турнире кто-то феерит — весь хоккей тут такой), но располагающая к себе по-человечески. И тренеры всегда подробно общаются — разве что после полуфинала Жамнов был совершенно выпотрошенный, но его понять можно. Алексей Кудашов спокойно дал мне после группового турнира почти часовое интервью.

И игроки открытые, не отделывающиеся банальщиной. Это живая команда, за которую мне хочется болеть. Иногда ведь люди так себя ведут, что противно становится, и переживаешь за них только потому, что наши. А эти — открытые и душевные.

И с коллективом там всё в порядке. В этом вообще их главная сила. Единства и сплоченности у хоккейной сборной России на Играх-2022 гораздо больше, чем мастерства. Если выиграем Олимпиаду, то именно этим.

Потому что в классе и в балансе обороны и атаки эти финны нас, боюсь, превосходят.