Шведские СМИ назвали поражение от России в полуфинале Олимпиады худшим кошмаром для их сборной

Судьбу матча решили буллиты.

Олимпийские игры-2022. Хоккей

Мужчины. 1/2 финала

Россия — Швеция — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Слепышев — 2 (Карнаухов, Яковлев), 20:15 — 1:0. Ландер — 4 (Теммернес, Пудас), 46:22 — 1:1.

Победный буллит: Грицюк.

Вратари: Федотов — Лар. Юханссон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 40 (11+12+11+6) — 35 (12+10+10+3).

Судьи: Бруггеман, Гуэн.

18 февраля. Пекин. Национальный.

«Матч, который не помешает «русскому медведю» взреветь», «Русские — худший кошмар шведов» — такие заголовки можно было найти в шведских СМИ накануне игры с Россией.

Сказать, что шведские журналисты, равно как и болельщики, расстроены поражением в полуфинале, — не сказать ничего.

Hockey Sverige :

«Олимпийского финала для «Тре Крунур» не будет. Они проиграли в полуфинале со счетом 1:2 после сумасшедших буллитов против «любимой» команды России».

Российскую команду и правда можно назвать «любимой» для Швеции, наша сборная — неудобный соперник для шведов, лишь раз в истории Олимпийских игр Россия проигрывала в очных матчах.

Как и предполагалось, матч был равным. Олимпийский полуфинал между «Тре Крунур» и Россией был настоящим триллером.

Второй период Швеция начала кошмарно.

«У шведов были проблемы с преодолением российской обороны во втором периоде — зато в третьем команда забила долгожданный гол и сравняла счет».

Expressen :

«Мечты «Тре Крунур» об олимпийском финале рухнули».

« ROC c триллером вышла в финал после буллитов, а это означает, что Швеция теперь играет матч за бронзу против Словакии в субботу » .

Hockey News :

«Тре Крунур» выбыли после серии буллитов — впереди матч за бронзовые медали. Команды пробили по восемь буллитов, чтобы определить победителя .

Швеция проиграла в олимпийском полуфинале России » .

«Целеустремленный, плотный и ровный. Таким, по мнению экспертов, должен был стать матч олимпийского полуфинала между Швецией и Россией».

Sportbladet :

« Русские не были простой задачей для «Тре Крунур» в последние годы, и в сегодняшней встрече в олимпийском полуфинале российская команда также имела явное преимущество.