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Сегодня, 22:20

«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале

Шведские СМИ назвали поражение от России в полуфинале Олимпиады худшим кошмаром для их сборной
Надежда Тонконог
Корреспондент
Хоккеисты сборной Швеции.
Фото Getty Images
Судьбу матча решили буллиты.

Олимпийские игры-2022. Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
Россия — Швеция — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Слепышев — 2 (Карнаухов, Яковлев), 20:15 — 1:0. Ландер — 4 (Теммернес, Пудас), 46:22 — 1:1.
Победный буллит: Грицюк.
Вратари: Федотов — Лар. Юханссон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 40 (11+12+11+6) — 35 (12+10+10+3).
Судьи: Бруггеман, Гуэн.
18 февраля. Пекин. Национальный.

«Матч, который не помешает «русскому медведю» взреветь», «Русские — худший кошмар шведов» — такие заголовки можно было найти в шведских СМИ накануне игры с Россией.

Сказать, что шведские журналисты, равно как и болельщики, расстроены поражением в полуфинале, — не сказать ничего.

 
Олимпиада-2022. 1/2 финала. Россия&nbsp;&mdash; Швеция&nbsp;&mdash; 2:1&nbsp;Б. Выход в финал несколько раз висел на волоске. Но Россия выбралась и сразится за золото!

Hockey Sverige:

«Олимпийского финала для «Тре Крунур» не будет. Они проиграли в полуфинале со счетом 1:2 после сумасшедших буллитов против «любимой» команды России».

Российскую команду и правда можно назвать «любимой» для Швеции, наша сборная — неудобный соперник для шведов, лишь раз в истории Олимпийских игр Россия проигрывала в очных матчах.

Как и предполагалось, матч был равным. Олимпийский полуфинал между «Тре Крунур» и Россией был настоящим триллером.

Второй период Швеция начала кошмарно.

«У шведов были проблемы с преодолением российской обороны во втором периоде — зато в третьем команда забила долгожданный гол и сравняла счет».

Сборная России вышла в&nbsp;финал Олимпийских игр в&nbsp;Пекине.

Expressen:

«Мечты «Тре Крунур» об олимпийском финале рухнули».

«ROC c триллером вышла в финал после буллитов, а это означает, что Швеция теперь играет матч за бронзу против Словакии в субботу».

Hockey News:

«Тре Крунур» выбыли после серии буллитов — впереди матч за бронзовые медали. Команды пробили по восемь буллитов, чтобы определить победителя.

Швеция проиграла в олимпийском полуфинале России».

«Целеустремленный, плотный и ровный. Таким, по мнению экспертов, должен был стать матч олимпийского полуфинала между Швецией и Россией».

 
Олимпиада-2022. 1/2 финала. Россия&nbsp;&mdash; Швеция&nbsp;&mdash; 2:1&nbsp;Б. Арсений Грицюк забивает победный буллит. Этот буллит вошел в историю. Его автор — 20-летний игрок, даже не мечтавший попасть на Олимпиаду

Sportbladet:

«Русские не были простой задачей для «Тре Крунур» в последние годы, и в сегодняшней встрече в олимпийском полуфинале российская команда также имела явное преимущество.

Кроме того, это был первый раз на олимпийском турнире, когда Швеция уступала в счете».

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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