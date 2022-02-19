Разбираем соперника сборной России перед финалом четырехлетия.

Вышли в финал с запасом прочности

В личном рейтинге финалов мечты встреча России и Финляндии уступает только культовому противостоянию России с Канадой. Суоми — давние обидчики нашей сборной. Достаточно вспомнить полуфинал Турина-2006 (0:4), четвертьфинал Сочи-2014 (1:3) или чемпионат мира-2019 (0:1). Финнов исторически не относили к фаворитам больших турниров. Почти всегда по составу они считались андердогами против топовых соперников. Но Суоми находили путь, как справиться со звездными оппонентами, и выступали лучше ожиданий. За счет гениальной тренерской работы, отлаженной системы и дисциплины с двух последних чемпионатов мира они привезли золото и серебро.

Испытанные на крупных турнирах схемы Юкки Ялонена эффективны и на Олимпиаде. Только перед Пекином тренер Финляндии получил возможность собрать лучших из доступных хоккеистов. По подбору игроков Суоми сравнима только с Россией, ставшей главным выгодоприобретателем отказа НХЛ от Олимпиады. Финляндия — команда без слабых мест. И это не страшилка перед финалом, а объективная реальность. Надежная и проверенная чемпионатами мира вратарская линия. Мобильные и двусторонние защитники. Вариативное нападение с упором на клубные связки, что повышает сыгранность.

Финны ожидаемо добрались до финала, но их пекинский путь не воспринимается как восьмое чудо света. Суоми подтвердили статус фаворитов — на классе разобрались с соперниками в группе, легко выбили Швейцарию и прошли дерзкую Словакию в полуфинале. В плей-офф им не попались топ-сборные. Словаки, конечно, совсем не подарок, но как их можно сравнить с Канадой, Швецией или Россией? Достоинство команды Ялонена в том, что она вышла в финал с запасом прочности. Кажется, выложиться на полную финнам пришлось только в ключевом матче группы с «Тре Крунур». Когда они сами создали проблемы за два периода, но героически спаслись в третьем и вырвали победу в овертайме.

Супертройка из «Салавата»

После феноменальной встречи со шведами понял, что старина Ялонен припас козыри, которые он может предложить, если что-то пойдет не так. Финны привезли в Китай сбалансированную банду, костяк которой составили ведущие игроки КХЛ. В случае победы на Олимпиаде Юкка должен ужин тренеру «Салавата Юлаева» Томи Лямсе, который подготовил главное оружие Суоми — супертройку Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен. Сакари забросил победную шайбу со Словакией, а всего у форварда 7 (4+3) очков в пяти матчах. Эти парни прилетели в Пекин не отсиживаться в обороне, а творить и созидать. Ялонен не разбрасывал их по разным звеньям после неудачных смен, не переучивал и не загонял в рамки. Тренер дал свободу лидерам, а они ответили эффективной игрой.

Ялонен смог встроить в систему разноплановых хоккеистов. Полагаю, что уфимская тройка в полном составе могла и не попасть в российскую сборную, если провести параллели с мутной историей Андрея Кузьменко и вспомнить слова Сергея Федорова про «лишний креатив». По финскому составу бросалось в глаза только отсутствие Оливера Каски — лидера обороны чемпионского «Авангарда». Логика решения — на поверхности. Тренер доверился более универсальным кандидатам. Каски опасен в большинстве, умеет подключаться к атакам, но по выполнению прямых обязанностей к нему есть вопросы. Для спецбригад достаточно Микко Лехтонена и Сами Ватанена, а подстраховать их может Валттери Кемиляйнен. Остальные глыбы обороны — опытные защитники-домоседы, прошедшие со сборной не один крупный турнир. Щепетильные болельщики могут возмутиться невызовом Каски, но в то же время легко объяснить его причины. Чего не скажешь про Кузьменко, Антона Бурдасова или Сергея Толчинского, если говорить о российской команде.

Гибкая игровая модель

Сбалансированная оборона подкреплена сильнейшим вратарским дуэтом Олимпиады. Харри Сятери и Юха Олкинуора — топовые голкиперы КХЛ. Первый затащил в плей-офф забрасывающую в среднем чуть больше двух шайб за матч «Сибирь», второй помог выиграть регулярку «Металлургу», который нередко избирает бразильскую систему без оглядки на оборону. Переболевший ковидом и угодивший на карантин уже в Китае Олкинуора выпал из борьбы за место основного вратаря, но такому дублеру позавидовала бы любая сборная. Не сомневаюсь, что финал начнет Сятери, который не дрогнул со словаками при счете 1:0 и проводит сильный турнир.

Система Ялонена недееспособна без крепких ролевиков. Их время наступило с третьего периода полуфинала, когда финны закрылись и обесточили соперника. А Россия дрогнула и позволила шведам перевести матч в овертайм. Сила Суоми — в гибкости игровой модели. Надо спасать родину — взвинтили темп и, полагаясь на контроль шайбы и комбинационный хоккей, перевернули матч со шведами в группе. Надо сохранить счет — застегнулись и уберегли преимущество без лишней нервотрепки. Гибкость, несомненно, исходит не только от подбора хоккеистов, но и грамотно управляющего игрой тренерского штаба.